Mireya Moscoso respalda a Juan Carlos Varela: ‘el partido en manos de Blandón es un fracaso’

De cara a la <b>próxima convención panameñista</b>, Moscoso expresó que <b>cualquier dirigente, incluido Blandón y sus allegados, puede postularse</b>: <i>'Que no tengan miedo'</i>.Consultada sobre la posibilidad de retomar el liderazgo del colectivo, la expresidenta fue clara: <i>'Yo dije no más. Paso a los jóvenes'</i>.Las declaraciones de Moscoso se dan en medio de una fuerte pugna interna por el control del Panameñismo, <b>tras la reaparición de Varela en actividades partidarias</b> y a pocos meses de una convención clave para la renovación de sus autoridades.