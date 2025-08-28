  1. Inicio
PANAMÁ

Mireya Moscoso respalda a Juan Carlos Varela: ‘el partido en manos de Blandón es un fracaso’

Moscoso respaldó las críticas de Juan Carlos Varela hacia Blandón y advirtió que el partido se encuentra en un proceso de debilitamiento.
Moscoso respaldó las críticas de Juan Carlos Varela hacia Blandón y advirtió que el partido se encuentra en un proceso de debilitamiento. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 28/08/2025 15:14
La expresidenta criticó la dirigencia de Blandón y aseguró que la membresía del colectivo ha caído a 200 mil adherentes.

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, arremetió contra el actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, asegurando que bajo su liderazgo la membresía del colectivo ha disminuido drásticamente y que el rumbo del partido se encuentra en crisis.

Moscoso recordó que las declaraciones del expresidente Juan Carlos Varela, quien pidió la renuncia de Blandón, reflejan el descontento interno. “Cuando dijo que [Blandón] tiene que renunciar, es porque él sabe que el partido en manos de Blandón es un fracaso así como todo lo que está a su alrededor”, señaló.

La exmandataria cuestionó los motivos de Blandón para aferrarse al cargo: “¿Para qué quiere el partido? ¿Para usarlo? ¿Para ir a China y decir ‘Vengo como presidente de un partido’? No, uno tiene que saber el daño que se le está haciendo al partido, porque si antes eran medio millón, ahora hay 200 mil, y cada vez la cifra de adherentes va bajando. Eso quiere decir que la dirigencia ha fracasado y que lo reconozca”.

De cara a la próxima convención panameñista, Moscoso expresó que cualquier dirigente, incluido Blandón y sus allegados, puede postularse: “Que no tengan miedo”.

Consultada sobre la posibilidad de retomar el liderazgo del colectivo, la expresidenta fue clara: “Yo dije no más. Paso a los jóvenes”.

Las declaraciones de Moscoso se dan en medio de una fuerte pugna interna por el control del Panameñismo, tras la reaparición de Varela en actividades partidarias y a pocos meses de una convención clave para la renovación de sus autoridades.

