Mireya Moscoso respalda a Juan Carlos Varela: ‘el partido en manos de Blandón es un fracaso’

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, arremetió contra el actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, asegurando que bajo su liderazgo la membresía del colectivo ha disminuido drásticamente y que el rumbo del partido se encuentra en crisis.

Moscoso recordó que las declaraciones del expresidente Juan Carlos Varela, quien pidió la renuncia de Blandón, reflejan el descontento interno. “Cuando dijo que [Blandón] tiene que renunciar, es porque él sabe que el partido en manos de Blandón es un fracaso así como todo lo que está a su alrededor”, señaló.

La exmandataria cuestionó los motivos de Blandón para aferrarse al cargo: “¿Para qué quiere el partido? ¿Para usarlo? ¿Para ir a China y decir ‘Vengo como presidente de un partido’? No, uno tiene que saber el daño que se le está haciendo al partido, porque si antes eran medio millón, ahora hay 200 mil, y cada vez la cifra de adherentes va bajando. Eso quiere decir que la dirigencia ha fracasado y que lo reconozca”.