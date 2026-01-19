Mitradel realizó 579 inspecciones en Darién durante el 2025

La provincia de Darién comprende un extenso territorio, con movimiento migratorio irregular, dónde muchas veces se rompen las normas laborales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) comunicó este lunes 19 de enero que realizó 579 inspecciones en la provincia durante el 2025.

El objetivo fue garantizar el respeto y cumplimiento de las normativas de salud ocupacional, migración laboral y las condiciones de trabajo seguras y legales.

Específicamente, se hicieron 185 inspecciones de tipo laboral, 310 en seguridad y salud ocupacional, 52 en materia de migración laboral y 17 relacionadas con la protección del menor trabajador en los distritos de Santa Fe, Pinogana y Chepigana.

“Con estas acciones, el Mitradel busca no solo garantizar la seguridad laboral, sino también orientar a las empresas para mejorar las conidiciones detectadas, asegurando así un entorno de trabajo eficiente y equitativo tanto para los trabajadores como para los empleadores”, detalló la institución a través de un comunicado.