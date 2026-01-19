  1. Inicio
Derechos laborales

Mitradel realizó 579 inspecciones en Darién durante el 2025

Las inspecciones se llevaron a cabo en los distritos de Santa Fe, Pinogana y Chepigana.
Mitradel | Cedida
Adolfo Berríos Riaño
  • 19/01/2026 11:44
El Mitradel se enfocó en temas como seguridad y salud ocupacional, migración laboral y protección del menor trabajador

La provincia de Darién comprende un extenso territorio, con movimiento migratorio irregular, dónde muchas veces se rompen las normas laborales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) comunicó este lunes 19 de enero que realizó 579 inspecciones en la provincia durante el 2025.

El objetivo fue garantizar el respeto y cumplimiento de las normativas de salud ocupacional, migración laboral y las condiciones de trabajo seguras y legales.

Específicamente, se hicieron 185 inspecciones de tipo laboral, 310 en seguridad y salud ocupacional, 52 en materia de migración laboral y 17 relacionadas con la protección del menor trabajador en los distritos de Santa Fe, Pinogana y Chepigana.

“Con estas acciones, el Mitradel busca no solo garantizar la seguridad laboral, sino también orientar a las empresas para mejorar las conidiciones detectadas, asegurando así un entorno de trabajo eficiente y equitativo tanto para los trabajadores como para los empleadores”, detalló la institución a través de un comunicado.

