Mitradel realizó 579 inspecciones en Darién durante el 2025

La provincia de Darién comprende un extenso territorio, con movimiento migratorio irregular, dónde muchas veces se rompen las normas laborales. El <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral </b>(Mitradel) comunicó este lunes 19 de enero que realizó 579 inspecciones en la provincia durante el 2025.El objetivo fue garantizar el respeto y cumplimiento de las normativas de salud ocupacional, migración laboral y las condiciones de trabajo seguras y legales.Específicamente, se hicieron <b>185 inspecciones de tipo laboral, 310 en seguridad y salud ocupacional, 52 en materia de migración laboral y 17 relacionadas con la protección del menor trabajador </b>en los distritos de Santa Fe, Pinogana y Chepigana.'Con estas acciones, el Mitradel busca no solo garantizar la seguridad laboral, sino también orientar a las empresas para mejorar las conidiciones detectadas, asegurando así un entorno de trabajo eficiente y equitativo tanto para los trabajadores como para los empleadores', detalló la institución a través de un comunicado.