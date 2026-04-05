Monseñor Ulloa en Pascua: ‘Panamá necesita combatir la corrupción y violencia’

El arzobispo fue enfático al señalar que vivir la Pascua exige una profunda honestidad personal, invitando a la feligresía a dejar de vivir 'atrapados en el pasado' y en resentimientos que paralizan el presente. <i><b>'No tengan miedo de empezar de nuevo'</b></i>, exhortó, vinculando esta liberación personal con la realidad nacional. Para Ulloa, Panamá necesita experimentar con urgencia los efectos de la resurrección para combatir sepulcros sociales como la indiferencia, la corrupción que roba el futuro, la violencia que se infiltra en los barrios y el deporte, y la exclusión de los más vulnerables. El prelado advirtió que estos sepulcros permanecen cerrados por las 'piedras' del egoísmo, la impunidad y, sobre todo, por el conformismo de quienes se escudan en que 'siempre se ha hecho así', una actitud que, según sus palabras, mata toda esperanza de transformación.