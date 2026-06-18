Muere Daveigh Chase, la inolvidable Samara de ‘El Aro’ y voz de Lilo, a los 35 años

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por dar vida a Lilo en la exitosa película animada Lilo & Stitch y por interpretar a la inquietante Samara Morgan en The Ring, falleció a los 35 años, según informó su novio, Roy Hernandez, al portal TMZ.

De acuerdo con el reporte, la actriz murió este martes tras sufrir una meningitis y una infección en la sangre que desencadenaron complicaciones sépticas y el fallo de varios órganos.

El medio también señaló que Chase había sido hospitalizada a principios de junio en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición.

La noticia ha causado conmoción entre los fanáticos del cine y la animación, especialmente entre quienes crecieron viendo a la pequeña Lilo en una de las películas más queridas de Disney.

Su voz se convirtió en una pieza fundamental del éxito de la cinta, papel que también mantuvo en las secuelas y en la serie animada basada en la misma historia.

Sin embargo, fue ese mismo año cuando alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Samara Morgan, la escalofriante niña que emergía de un televisor en The Ring, una de las películas de terror más influyentes de principios de los años 2000.

Su actuación le valió un premio MTV Movie Award como Mejor Villana y la convirtió en un ícono del género.

Además de su trabajo en Hollywood, Chase también dejó huella en la animación japonesa. Fue la voz en inglés de Chihiro Ogino, protagonista de Spirited Away, conocida en español como El viaje de Chihiro, una de las producciones más aclamadas del estudio japonés Studio Ghibli.