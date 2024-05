Mulino ante la OEA: ‘Soy un candidato en firme para elecciones del domingo’

Tras un encuentro con un grupo de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderado por la jefa de esta misión Susana Malcorra, el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino afirmó que suceda lo que suceda, correrá en las elecciones presidenciales del domingo “porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes y ratificado por el Tribunal Electoral”.

Sostuvo que tras una extensa conversación con toda la misión de la OEA hay algunas observaciones importantes, y una de ellas dijo, es que para la OEA, a través de su misión “yo soy un candidato en firme para las elecciones del domingo y así me consideran, y por esa consideración estuve aquí con ellos dialogando en función de mi candidatura a la Presidencia de la República”.

Señaló que en segundo lugar la ratificación de su veeduría integralmente hablando, de todo el proceso electoral del domingo, pero que empezó hace ya varias semanas con todo lo que implica el proceso electoral en Panamá desde que se inició, están bastante al tanto de todas las circunstancias que vivimos hoy los panameños.

Destacó que en tercer lugar y no menos importante, es que vayamos a votar el domingo en paz y en calma. “Yo sé que hay desasociego e incertidumbre, pero independientemente de qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes así ratificado por el Tribunal Electoral”, exclamó.

Mulino sostuvo horas después una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral en donde conversaron de todos estos problemas que según el aspirante presidencial de RM, le inquieta.

“Esto inquieta mucho a nuestra organización política, inquietan mucho al país; no hay derecho alguno de tener al país en el vilo y en el sobresalto en que estamos con toda suerte de informaciones cruzadas, malévolas o no, y sobre todo sembrando un ambiente de desasociego que no es bueno”, señaló.

Agregó que el pueblo panameño es soberano, y que la voluntad popular debe respetarse y que el domingo es el día de zanjar las diferencias, “que cada quien vote por quien quiera votar y vamos a elegir un nuevo gobierno por los próximos cinco años”, precisó.

En este encuentro, Mulino estuvo acompañado por reconocidos abogados del país y expertos en temas políticos entres estos el politólogo Carlos Guevara Man, y los juristas Miguel Antonio Bernal, Eloy Alfaro, Ángel Calderón, Italo Antinori; entre otros.

Estos profesionales vienen alertando desde hace semanas a la OEA sobre la situación legal existente sobre la candidatura de Mulino, y han advertido que pudiese desembocar en una grave vulneración a los derechos democráticos del pueblo panameño.

Para el abogado Ítalo Antinori, en este caso ya se produjo el fenómeno jurídico de la sustracción de materia porque al iniciarse la votación el 23 de abril con José Raúl Mulino como candidato a Presidente, se ha extinguido la pretensión que discutía la demandante, en cuanto a la legitimidad de su candidatura.

En cuanto a un posible fallo de la Corte, Antinori sostuvo que los tiempos no dan, tras enfatizar que el artículo 2567 del Código Judicial es muy claro, y dice que, al día siguiente de la firma del fallo de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia debe notificarse a la demandante y al procurador, y que, al día siguiente de esa notificación empieza a correr tres días, según el artículo 2568 del Código Judicial para que quede ejecutoriada la resolución.

“Cumpliendo estos plazos llegaríamos al martes 7 de mayo -dos días después de las elecciones del 5 de mayo- para que quede ejecutoriada la resolución. No entiendo, no comprendo qué pretende la Corte Suprema de Justicia, crear un laberinto jurídico, crear una situación anómala en el país. Eso no lo digo yo, esto está en el artículo 2567 y 2568 del Código Judicial, allí están”, dijo.

Añadió que aunque la Corte es soberana tampoco hay retroactividad, ya que el artículo 2573 del Código Judicial dice que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivos, obligatorios y no admiten retroatividad.

“Cómo puede un fallo tener retroactividad cuando ya ha empezado un proceso electoral desde el 23 de abril, no puede ser, ya hay sustracción de materia. No es dable discutir ahora lo inherente a una candidatura cuando estamos frente ya a una elección que se ha producido desde el 23 de abril”, concluyó Antinori.