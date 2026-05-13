Mulino en Congreso Mundial de Zonas Francas: ‘Panamá no es competencia, es complemento para la inversión’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este miércoles 13 de mayo que Panamá no busca competir con otros países, sino convertirse en un “complemento” para mejorar la competitividad regional y atraer inversiones internacionales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración del Congreso Mundial de Zonas Francas, evento que reúne en Panamá a representantes de más de 20 organizaciones internacionales de zonas francas, empresarios, organismos multilaterales y autoridades de distintos países, entre ellos el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

“Panamá no es competencia para los demás, es el complemento para mejorar su competitividad”, expresó Mulino durante su discurso ante empresarios y delegaciones internacionales.

El mandatario destacó que Panamá mantiene una economía con crecimiento superior al 4% anual y afirmó que su administración ha logrado “la mayor disminución del riesgo país y la mayor baja del déficit fiscal de todo el continente en 2025”.

Mulino sostuvo que el país busca consolidarse como un centro estratégico para la inversión, el comercio y las exportaciones, aprovechando su posición logística y marítima.

“Aquí encontrarán un país con un sistema financiero sólido y un Estado comprometido con un proceso de orden y simplificación que favorece aún más la inversión extranjera”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente también resaltó la importancia de las zonas francas para fortalecer la libertad económica y el comercio mundial, al tiempo que defendió la necesidad de adaptar las normativas estatales para facilitar los procesos de producción e inversión.

El Congreso Mundial de Zonas Francas cuenta con la participación de empresarios y representantes gubernamentales vinculados a los sectores logístico, comercial y manufacturero.

Mulino además destacó el papel de la inteligencia artificial como herramienta complementaria para el desarrollo económico y afirmó que Panamá apuesta por equilibrar crecimiento, sostenibilidad y biodiversidad.

“Las zonas francas fortalecen la libertad económica, potencian el comercio mundial y son actores fundamentales en el progreso de las naciones”, concluyó el mandatario.