Mulino en Congreso Mundial de Zonas Francas: ‘Panamá no es competencia, es complemento para la inversión’

<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, aseguró este miércoles 13 de mayo que Panamá no busca competir con otros países, sino convertirse en un 'complemento' para mejorar la competitividad regional y atraer inversiones internacionales.Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración del <b>Congreso Mundial de Zonas Francas</b>, evento que reúne en Panamá a representantes de más de 20 organizaciones internacionales de zonas francas, empresarios, organismos multilaterales y autoridades de distintos países, entre ellos el <b>presidente de República Dominicana, Luis Abinader.</b><i>'Panamá no es competencia para los demás, es el complemento para mejorar su competitividad</i>', expresó Mulino durante su discurso ante empresarios y delegaciones internacionales.El mandatario destacó que <b>Panamá mantiene una economía con crecimiento superior al 4% anual </b>y afirmó que su administración ha logrado <i>'la mayor disminución del riesgo país y la mayor baja del déficit fiscal de todo el continente en 2025'.</i>Mulino sostuvo que el país busca consolidarse como un centro estratégico para la inversión, el comercio y las exportaciones, aprovechando su posición logística y marítima.<i>'Aquí encontrarán un país con un sistema financiero sólido y un Estado comprometido con un proceso de orden y simplificación que favorece aún más la inversión extranjera'</i>, afirmó.Durante su intervención, el presidente también resaltó la importancia de las zonas francas para fortalecer la libertad económica y el comercio mundial, al tiempo que defendió la necesidad de adaptar las normativas estatales para facilitar los procesos de producción e inversión.El Congreso Mundial de Zonas Francas cuenta con la participación de empresarios y representantes gubernamentales vinculados a los sectores logístico, comercial y manufacturero.Mulino además destacó el papel de la inteligencia artificial como herramienta complementaria para el desarrollo económico y afirmó que Panamá apuesta por equilibrar crecimiento, sostenibilidad y biodiversidad.<i>'Las zonas francas fortalecen la libertad económica, potencian el comercio mundial y son actores fundamentales en el progreso de las naciones'</i>, concluyó el mandatario.