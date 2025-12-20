Mulino formaliza adhesión de Panamá al Mercosur y apuesta por una integración ‘sin traumas’

El presidente José Raúl Mulino formalizó este sábado la adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado Asociado en el marco de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado en Brasil.

Durante su intervención ante los líderes del bloque, Mulino subrayó que el país está listo para conectar mercados bajo los principios de “democracia y libertad”.

El mandatario panameño enfatizó que la decisión de unirse a este bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay responde a una estrategia de Estado para abrir nuevas oportunidades.

“Junto a los presidentes del Mercosur, Panamá sigue dando pasos firmes para sumar, a conectar mercados, construir integración con democracia y libertad, crecer y abrir más oportunidades para nuestra gente”, expresó el gobernante.