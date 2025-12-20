  1. Inicio
Mulino formaliza adhesión de Panamá al Mercosur y apuesta por una integración ‘sin traumas’

Los presidentes miembros del Mercosur durante la LXVII Cumbre de Jefes de Estado en Brasil.
Los presidentes miembros del Mercosur durante la LXVII Cumbre de Jefes de Estado en Brasil. José Raúl Mulino
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/12/2025 12:45
El mandatario subrayó que el país está listo para conectar mercados bajo los principios de “democracia y libertad”

El presidente José Raúl Mulino formalizó este sábado la adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado Asociado en el marco de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado en Brasil.

Durante su intervención ante los líderes del bloque, Mulino subrayó que el país está listo para conectar mercados bajo los principios de “democracia y libertad”.

El mandatario panameño enfatizó que la decisión de unirse a este bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay responde a una estrategia de Estado para abrir nuevas oportunidades.

“Junto a los presidentes del Mercosur, Panamá sigue dando pasos firmes para sumar, a conectar mercados, construir integración con democracia y libertad, crecer y abrir más oportunidades para nuestra gente”, expresó el gobernante.

Al hacer el depósito formal del documento de adhesión, el presidente dejó clara su postura sobre cómo debe ejecutarse este proceso:

“Estoy convencido de que la integración debe avanzar de manera gradual, ordenada y sin traumas, respetando las realidades económicas y productivas de cada país”, comentó Mulino.

El mandatario presentó a Panamá no como una competencia para las economías del sur, sino como un aliado estratégico. Destacó las 576 frecuencias semanales de vuelos que conectan a Panamá con 42 ciudades de la región y la potencia del Canal de Panamá y sus puertos, los cuales facilitarán que las exportaciones de granos, carnes y fertilizantes del Mercosur lleguen a mercados globales con mayor eficiencia.

Más allá de lo comercial, el mandatario aprovechó el foro para reafirmar su compromiso con la institucionalidad.

Mencionó que en momentos clave “los países se definen por las decisiones que toman” y abogó por una región donde el crecimiento económico vaya de la mano con el respeto a las libertades ciudadanas.

Incluso, envió un mensaje sobre la situación en Venezuela, deseando que en futuras cumbres se cuente con una representación democrática de ese país.

