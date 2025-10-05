Necesidad y posibilidad de una Constituyente Originaria

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela, el de Ricardo Martinelli y el de Laurentino Cortizo se plantearon convocar una Constituyente y, por una razón u otra, desistieron de llevarla adelante. La razón de fondo de estos intentos frustrados radica en el reconocimiento implícito de la obsolescencia de nuestra actual Carta Magna. Ahora, un cuarto presidente, José Raúl Mulino, se ha comprometido a convocar una Constituyente Originaria, para lo cual ha creado una Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, la cual está a cargo del Dr. Miguel Antonio Bernal.