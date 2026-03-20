No habrá aumento en pasajes de transporte público, dice ATTT

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó este viernes que evalúa mecanismos para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles, pero reiteró que no se permitirá ningún aumento en las tarifas de transporte público que afecte la economía de los usuarios.

La medida aplica de manera estricta tanto para el transporte colectivo como para el selectivo en todo el país.

La institución recordó que cualquier modificación en los costos del servicio debe cumplir con los procedimientos legales establecidos y que los ajustes unilaterales carecen de validez.

Los operadores que incumplan la normativa o decidan aplicar incrementos arbitrarios enfrentarán sanciones administrativas y legales conforme a la Ley 14 de 1993 y sus modificaciones.

La ATTT exhortó a los usuarios a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier irregularidad o cobro indebido a través de sus canales oficiales:

Centro de atención ciudadana: 311

WhatsApp de denuncias: 6980-3137

La entidad reafirmó su compromiso de garantizar un sistema de transporte justo, legal y accesible, y aseguró que se mantiene abierta al diálogo en beneficio de los usuarios.