‘Nosotros sí respetamos a los animales’: Director de la Polícia sobre muerte de dos perros

Fernández explicó que el operativo se realizó para verificar a una persona en el marco de una situación que se estaba dando, y que será el Ministerio Público quien determine las circunstancias de lo ocurrido. Además, adelantó que la Policía Nacional podría proceder contra quienes hayan afectado la honra y la imagen de la institución con versiones que considera tergiversadas.El caso ha generado debate público y sensibilidad social en torno al respeto y protección de los animales, mientras se espera que las investigaciones oficiales aclaren las responsabilidades.