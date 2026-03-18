‘Nosotros sí respetamos a los animales’: Director de la Polícia sobre muerte de dos perros

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a la polémica generada por la muerte de dos canes presuntamente ocurrida durante la detención de una persona en un operativo policial.

Fernández negó que la institución tuviera responsabilidad en el hecho y afirmó que la denuncia presentada permitirá que el Ministerio Público investigue y aclare lo sucedido.

“Nosotros somos respetuosos sobre el derecho de los animales. Nosotros no tuvimos que ver con la muerte de los dos canes y eso se va a aclarar”, expresó.

El jefe policial consideró positivo que se haya interpuesto la denuncia, ya que abre un canal institucional para transparentar la situación y contrarrestar la información que, según dijo, se ha “desvirtuado en los medios de comunicación y digitales”.