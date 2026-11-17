Una apertura en la interconexión eléctrica entre México y Guatemala provocó un corte de energía que afectó a más de 35,000 clientes de la empresa Naturgy en Panamá, Panamá Oeste y Coclé, a las 5:33 p.m. del martes 17 de noviembre de 2026. La interrupción duró cuatro minutos y evidenció la sensibilidad del sistema nacional ante eventos ocurridos fuera de las fronteras panameñas, en una jornada donde el suministro eléctrico registró dos fallas masivas de origen externo.

De acuerdo con el informe oficial de la distribuidora, el incidente se originó en el Sistema Eléctrico Regional y activó las afectaciones en sectores de alta densidad residencial y comercial de tres provincias:

Ciudad de Panamá: San Francisco y Obarrio.

Panamá Oeste: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Capira, Campana, Altos de María, Sorá, Punta Barco y Chame.

Coclé: distrito de Antón.

Naturgy calificó el suceso como un evento externo y ajeno a su responsabilidad operativa. La compañía indicó que aplicó los protocolos establecidos y coordinó las maniobras con el Centro Nacional de Despacho (CND) para restablecer el fluido eléctrico a los clientes afectados. Este corte vespertino ocurrió menos de 15 horas después de otra interrupción masiva registrada en el área de concesión de ENSA:

Horario y duración: de 2:51 a. m. a 3:04 a.m. (13 minutos sin suministro).

Usuarios afectados: 192,238 clientes.

Sectores impactados: Cerro Viento, San Antonio, Brisas del Golf, Juan Díaz, Llano Bonito, Tinajitas, Tocumen y Monte Oscuro.