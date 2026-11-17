Una apertura en la interconexión eléctrica entre México y Guatemala provocó un corte de energía que afectó a más de 35,000 clientes de la empresa Naturgy en Panamá, Panamá Oeste y Coclé, a las 5:33 p.m. del martes 17 de noviembre de 2026.
La interrupción duró cuatro minutos y evidenció la sensibilidad del sistema nacional ante eventos ocurridos fuera de las fronteras panameñas, en una jornada donde el suministro eléctrico registró dos fallas masivas de origen externo.
De acuerdo con el informe oficial de la distribuidora, el incidente se originó en el Sistema Eléctrico Regional y activó las afectaciones en sectores de alta densidad residencial y comercial de tres provincias:
Naturgy calificó el suceso como un evento externo y ajeno a su responsabilidad operativa. La compañía indicó que aplicó los protocolos establecidos y coordinó las maniobras con el Centro Nacional de Despacho (CND) para restablecer el fluido eléctrico a los clientes afectados.
Este corte vespertino ocurrió menos de 15 horas después de otra interrupción masiva registrada en el área de concesión de ENSA:
En el caso de ENSA, la distribuidora atribuyó el apagón a una pérdida de generación externa a su red de distribución. Esta anomalía activó el Esquema de Protección contra Eventos Severos, un mecanismo automático diseñado para aislar fallas y evitar un colapso mayor en la red. El servicio en esas zonas se normalizó a las 3:04 a.m. tras el cierre del último circuito afectado.
Entre ambos eventos, más de 227,238 cuentas eléctricas en el país sufrieron suspensiones temporales del servicio en un mismo día. Aunque ambas empresas señalaron que las causas respondieron a factores externos —uno regional en Centroamérica y Norteamérica, y otro en el parque de generación—, los dos episodios ocurrieron en horarios de actividad doméstica y comercial.
Las distribuidoras no detallaron en sus comunicados si los eventos provocaron fluctuaciones de voltaje capaces de dañar electrodomésticos o equipos electrónicos, ni precisaron qué planta o agente de generación originó la falla de la madrugada. Tampoco informaron el tiempo exacto que tomó la normalización total en todos los circuitos de Naturgy más allá de los cuatro minutos de afectación reportados inicialmente.