Nuevo informe advierte de abusos durante estado de urgencia en Bocas del Toro

<b>Este informe se suma al publicado en julio por la <a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/trato-inhumano-y-abusos-graves-en-bocas-del-toro-revela-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-PG14211619" target="_blank">quienes señalan que durante la intervención hubo indicios de graves violaciones a los derechos humanos. </a></b>Copodehupa adelantó que harán llegar el reporte a la relatoría de derechos humanos de Naciones Unidas y al Ministerio Público, para que investigue los hechos.