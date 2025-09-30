Nuevo informe advierte de abusos durante estado de urgencia en Bocas del Toro

Este martes se publicó el informe de la Observación de Derechos Humanos en Bocas del Toro, donde documenta testimonios de violencia estatal y abusos cometidos durante la Operación Omega del Ministerio de Seguridad, la intervención policial ocurrida en junio pasado, para poner fin por la fuerza a las protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

El documento recoge 108 testimonios directos en el que las víctimas relatan hechos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones temporales, en medio del operativo que desplegó más de 1,300 unidades policiales en la provincia, mientras tenía lugar el estado de urgencia decretado por el Gobierno, en el que se suspendieron garantías constitucionales y se cortó todas las comunicaciones.

¿Qué dice el informe sobre la Operación Omega en Bocas del Toro?

Elaborado por la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), el informe detalla que hubo “múltiples violaciones a los derechos humanos”, que incluye 44 reportes de uso excesivo de la fuerza, 38 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 30 reportes de lesiones físicas y 26 de torturas, entre otro tipo de violaciones denunciadas.