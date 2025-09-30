Naviferias del IMA: Porcinocultores rechazan importación de 500.000 jamones picnic

<b><a href="/tag/-/meta/anapor-asociacion-nacional-de-porcinocultores-de-panama">La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor)</a></b> manifestó este martes su oposición a la decisión del <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a></b>de importar <b>500.000</b> unidades de jamones picnic que serán distribuidos en las ferias navideñas de 2025.<b><a href="/tag/-/meta/anapor-asociacion-nacional-de-porcinocultores-de-panama">Anapor</a></b> comunicó que esta medida, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/naviferias-del-ima-2025-precios-productos-y-puntos-de-venta-GB16354376" target="_blank">de la cual se enteraron por medios de comunicación, detrimenta la producción nacional y el jamón picnic tradicional</a></b>, a pesar de que las empresas agroindustriales han asegurado contar con la capacidad de ofrecer la totalidad del producto para la temporada navideña.