Naviferias del IMA: Porcinocultores rechazan importación de 500.000 jamones picnic

Volumen de Importación

Los porcinocultores calificaron de “sorpresa sorpresiva” el volumen de 500.000 jamones, una cifra, que aseguraron, supera el promedio histórico de compras para la época navideña: Explicaron que en navidades pasadas (2020, 2021, 2022, 2023), el promedio de jamones picnic vendidos para estas ferias nunca superó las 300.000 unidades. 2023: 0 (cero) 2022: 176.000 2021: 175.000 2020: 168.000 2024: 500.000 “La cifra de 500.000 jamones importados para 2024 es equivalente al promedio histórico de jamones que el comercio local vende en el país en volumen para el cual la industria nacional se prepara durante todo el año”, criticó Anapor, quien aseguró que esta decisión no fue comunicada en las reuniones de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, a las que asiste el director del IMA, lo cual les genera especial preocupación.

Impacto Negativo

Anapor argumenta que la producción nacional genera riqueza y empleos en toda la cadena agroindustrial, mientras que la importación masiva afecta directamente a miles de productores y trabajadores panameños. También resaltó los logros del sector, indicando que los productores de cerdo han logrado un incremento de producción del 2,2 % en lo que va de 2024, respecto al año 2023.