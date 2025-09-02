Nuevos aranceles | Correos de Panamá implentarán medidas, ¿cuáles son?

Como parte de la política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos decidió implementar nuevos aranceles a las importaciones desde varios países, incluyendo Panamá.

La nueva tasa arancelaria de 10% comenzó a regir desde inicios del mes de agosto. En su momento, el economista panameño Fernando Aramburú advirtió que el nuevo arancel del 10% tendrá efectos importantes tanto a nivel local como global.

Con esta implementación, los Correos de Panamá anunció, que a partir del martes 2 de septiembre de 2025, se pondrán en marcha una serie de medidas, entre ellas están:

- Documentos (correspondencia)

- Regalos o envíos persona a persona, siempre que no provengan de una transacción comercial y que su valor no exceda los $100.00. Esta información será verificada por la aduana de los Estados Unidos.

- Al no contar con una información real, el envío estará sujeto a devolución.

Correos de Panamá suspende temporalmente los envíos de:

a) Mercancía proveniente de una transacción comercial directa (de una empresa a una persona y viceversa).

b) Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.00.

Además, la entidad hace la aclaración a la ciudadanía que si algún cliente realizó envíos de paquetes con destino a Estados Unidos en las últimas semanas, podrá comunicarse con nuestro Servicio al Cliente al 512-7657, por vía Whatsapp al 6980-1551 o con la estafeta donde efectuó el envío para coordinar el proceso de devolución.

Correos de Panamá hace la aclaración que esta medida es temporal, mientras se adecúan las operaciones a los nuevos requerimientos arancelarios y aduaneros para el envío de mercancía con fines comerciales o valores superiores a $100.00.