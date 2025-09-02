Nuevos aranceles | Correos de Panamá implentarán medidas, ¿cuáles son?

Como parte de la <b>política comercial</b> impulsada por la administración del <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente Donald Trump</a></b>, Estados Unidos decidió implementar nuevos <b>aranceles a las importaciones </b>desde varios países, incluyendo Panamá.La nueva tasa arancelaria de 10% comenzó a regir desde inicios del mes de agosto. En su momento, el economista panameño Fernando Aramburú <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/aranceles-de-trump-de-que-forma-afecta-el-10-a-panama-HM15081565" target="_blank">advirtió que el nuevo arancel del 10% tendrá efectos importantes tanto a nivel local como global.</a></b>Con esta implementación, los Correos de Panamá anunció, que a partir del martes 2 de septiembre de 2025, <b>se pondrán en marcha una serie de medidas, entre ellas están:</b>- Documentos (correspondencia)- Regalos o envíos persona a persona, siempre que no provengan de una transacción comercial y que su valor no exceda los $100.00. Esta información será verificada por la aduana de los Estados Unidos.- Al no contar con una información real, el envío estará sujeto a devolución.<b>Correos de Panamá suspende temporalmente los envíos de:</b>a) Mercancía proveniente de una transacción comercial directa (de una empresa a una persona y viceversa).b) Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.00.Además, la entidad hace la aclaración a la ciudadanía que<i> si algún cliente realizó envíos de paquetes con destino a Estados Unidos en las últimas semanas, podrá comunicarse con nuestro</i><i><b> Servicio al Cliente al 512-7657, por vía Whatsapp al 6980-1551</b></i><i> o con la estafeta donde efectuó el envío para coordinar el proceso de devolución.</i>Correos de Panamá hace la aclaración que esta medida es temporal, mientras se adecúan las operaciones a los nuevos requerimientos arancelarios y aduaneros para el envío de mercancía con fines comerciales o valores superiores a $100.00.