PANAMÁ

Nuevos aranceles | Correos de Panamá implentarán medidas, ¿cuáles son?

Los Correos de Panamá solo admitirá documentos, regalos o envías de persona a persona, siempre que no provengan de transacción comercial.
Por
Kathyria Caicedo
  • 02/09/2025 13:37
Con la entrada en vigencia de los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones, los Correos de Panamá ha anunciado la implementación de medidas en los envíos.

Como parte de la política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos decidió implementar nuevos aranceles a las importaciones desde varios países, incluyendo Panamá.

La nueva tasa arancelaria de 10% comenzó a regir desde inicios del mes de agosto. En su momento, el economista panameño Fernando Aramburú advirtió que el nuevo arancel del 10% tendrá efectos importantes tanto a nivel local como global.

Con esta implementación, los Correos de Panamá anunció, que a partir del martes 2 de septiembre de 2025, se pondrán en marcha una serie de medidas, entre ellas están:

- Documentos (correspondencia)

- Regalos o envíos persona a persona, siempre que no provengan de una transacción comercial y que su valor no exceda los $100.00. Esta información será verificada por la aduana de los Estados Unidos.

- Al no contar con una información real, el envío estará sujeto a devolución.

Correos de Panamá suspende temporalmente los envíos de:

a) Mercancía proveniente de una transacción comercial directa (de una empresa a una persona y viceversa).

b) Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.00.

Además, la entidad hace la aclaración a la ciudadanía que si algún cliente realizó envíos de paquetes con destino a Estados Unidos en las últimas semanas, podrá comunicarse con nuestro Servicio al Cliente al 512-7657, por vía Whatsapp al 6980-1551 o con la estafeta donde efectuó el envío para coordinar el proceso de devolución.

Correos de Panamá hace la aclaración que esta medida es temporal, mientras se adecúan las operaciones a los nuevos requerimientos arancelarios y aduaneros para el envío de mercancía con fines comerciales o valores superiores a $100.00.

