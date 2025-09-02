  1. Inicio
PANAMÁ

Fallece Alberto Magno Castillero Moreno, Asamblea Nacional le rinde tributo

Alberto Magno Castillero Moreno ocupó cinco veces la presidencia de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.
Por
Kathyria Caicedo
  • 02/09/2025 18:27

Alberto Magno Castillero Moreno ocupó diversos cargos políticos, entre ellos fungió como legislador en varios periodos en la curul 6-1 de la provincia de Herrera.

Este martes 2 de septiembre se registró la muerte de Alberto Magno Castillero Moreno en la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera. En vida ocupó diversos cargos políticos.

Durante los periodos 1994 a 1999 y 1999 a 2004 fue legislador en representación del circuito 6-1 de la provincia de Herrera, incluso este martes tras conocerse la noticia se le rindió homenaje durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional.

Un grupo de diputados solicitó alterar el orden del día para lectura de la resolución de duelo y adicional se realizó un minuto de silencio.

En este órgano del Estado fue primer vicepresidente durante el periodo 1997 - 1998 y como segundo vicepresidente durante 2002- 2003.

El presidente José Raúl Mulino también expresó su pesar por la pérdida de Castillero. “Lamento mucho el deceso de mi amigo Magno Castillero, Toti. Ameno siempre y político a tiempo completo con quien compartí junto con su familia muchos momentos de política activa y siempre con su Chitré en su pensamiento”, escribió en X.

