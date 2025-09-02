La Fiscalía Electoral abrió una investigación contra el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, por la posible contravención del Código Electoral; de probarse la violación a la norma podría ser multado hasta con $25.000.

“Tenemos unas empresas que presuntamente no registran actividades económicas dentro del territorio” , dijo María del Rosario Bravo, fiscal electoral administrativa segunda, en entrevista con La Estrella de Panamá.

Se trata de dos donantes de Mizrachi por $30.000 de un total de medio millón de dólares que recibió para su campaña alcaldicia en los pasados comicios generales.

Se investiga a las sociedades Bernadette Limited y BSINESS Association LTD.

Explicó que el proceso se basa en el artículo 230 del Código Electoral, que prohíbe donaciones a partidos políticos y candidatos de personas jurídicas que no ejerzan actividades dentro del país.

La investigación surgió de oficio debido a una noticia publicada por este diario el 29 de julio, titulada “Denuncia contra Mizrachi por nexo entre donantes y contratos estatales llegará a Fiscalía Electoral”, dijo la fiscal Bravo.

Posteriormente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) les remitió copia del expediente referente a las empresas Consorcio Comse y Puertos de Cruceros de Colón 2000, S.A, que cerró el caso por argumentar no tener jurisdicción.

“De la información proveniente de la Antai estamos corroborando que alguno de los donantes tenga contratos con el Estado”, así como también sobre el informe que remite el Tribunal Electoral (TE) de empresas que no cuentan con actividades dentro del territorio”.

El TE revisó en las plataformas y registros del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Economía y Finanzas, pero la Fiscalía Electoral está solicitando información a los bancos de la existencia de las cuentas y sus propietarios. También que las autoridades corroboren si tienen actividades en el país, así como información de los contratos vigentes con el Estado al momento de la donación.

“Si podemos corroborar con las pruebas que estamos solicitando, por supuesto sería sancionado”. Luego de la declaración del alcalde, el Tribunal Electoral determinaría la multa.

Por su parte, el abogado de Mizrachi confirmó que Bernadette Limited, que contribuyó con $20.000, está constituida en el Registro Público de las Islas Vírgenes Británicas y que los fondos fueron del conocimiento del Tribunal Electoral.

Esta respuesta reposa en el expediente de denuncia de la Antai que cerró este 1 de septiembre su investigación al considerar que no encontró delitos que atenten contra la ética por parte del funcionario.

La fiscal resumió que la investigación conlleva “por ahora” la posible violación de dos de los siete numerales del artículo 230 del Código Electoral