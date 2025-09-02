AMP cancela licencia a la sociedad White Tiger

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) canceló la licencia de operación de Services White Tiger Corp., una empresa que en el pasado se dedicaba al suministro de combustible marino, pero que desde hace años no realizaba operaciones reales y mantenía únicamente una licencia en el papel. La decisión se tomó tras comprobar graves incumplimientos legales y administrativos.

La medida quedó establecida en la Resolución ADM No. 053-2025, emitida el 23 de mayo de 2025 por el administrador encargado de la AMP, Alexander De Gracia, donde se ordenó dejar sin efecto la licencia por una serie de fallas insubsanables: fianza y póliza de seguro vencidas, ausencia de naves adscritas, morosidad superior a $179.000 con la entidad y el incumplimiento en la notificación de suspensión de operaciones.

La empresa presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado mediante la Resolución AOA No. 91-2025, firmada el 20 de junio de 2025 por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, quien confirmó que la petición carecía de validez legal al haberse presentado fuera de término y sin representación acreditada.

La documentación oficial reveló que White Tiger no contaba con embarcaciones adscritas a su licencia, un requisito indispensable. Además, dos de sus naves tenían patentes vencidas o canceladas, y la restante tampoco cumplía con los requisitos regulatorios. Esto dejaba claro que la empresa no tenía actividad marítima real, y que su licencia se había convertido en un simple permiso sin sustento operativo.