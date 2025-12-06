Fuerza Aérea de Estados Unidos confirma maniobras de los B-52 cerca de costas venezolanas

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que dos bombarderos estratégicos B-52H participaron este 3 de diciembre en una operación de largo alcance dentro del Comando Sur, como parte de la misión <b>Lanza del sur</b>, desplegada en el Mar Caribe. De acuerdo con la Fuerza Aérea, se trata <b>de la segunda ocasión en menos de una semana</b> en la que Washington corrobora movimientos de este tipo, luego de que rastreadores aéreos independientes reportaran vuelos similares días atrás.Según el comunicado, la maniobra incluyó una integración táctica entre los B-52 y cazas furtivos <b>F-35B</b> del Cuerpo de Marinos, una combinación poco habitual y considerada uno de los despliegues aéreos más poderosos de Estados Unidos en la región en los últimos años. El objetivo declarado: <b>'disuadir y responder a amenazas regionales'</b>.La confirmación llega en un momento de alta tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, tras los señalamientos de la Casa Blanca que vinculan al líder chavista con actividades de narcotráfico y la reciente escalada militar en el Caribe. Observadores de tráfico aéreo ya habían detectado vuelos de B-52 en las cercanías del Caribe, pero esta es la primera vez que el Pentágono reconoce formalmente la operación de este 3 de diciembre.Esta confirmación se conoce luego que más de 11 aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos entre Europa y América Latina a la ciudad de Caracas.