Fuerza Aérea de Estados Unidos confirma maniobras de los B-52 cerca de costas venezolanas

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que dos bombarderos estratégicos B-52H participaron este 3 de diciembre en una operación de largo alcance dentro del Comando Sur, como parte de la misión Lanza del sur, desplegada en el Mar Caribe.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, se trata de la segunda ocasión en menos de una semana en la que Washington corrobora movimientos de este tipo, luego de que rastreadores aéreos independientes reportaran vuelos similares días atrás.

Según el comunicado, la maniobra incluyó una integración táctica entre los B-52 y cazas furtivos F-35B del Cuerpo de Marinos, una combinación poco habitual y considerada uno de los despliegues aéreos más poderosos de Estados Unidos en la región en los últimos años.

El objetivo declarado: “disuadir y responder a amenazas regionales”.

La confirmación llega en un momento de alta tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, tras los señalamientos de la Casa Blanca que vinculan al líder chavista con actividades de narcotráfico y la reciente escalada militar en el Caribe.

Observadores de tráfico aéreo ya habían detectado vuelos de B-52 en las cercanías del Caribe, pero esta es la primera vez que el Pentágono reconoce formalmente la operación de este 3 de diciembre.

Esta confirmación se conoce luego que más de 11 aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos entre Europa y América Latina a la ciudad de Caracas.