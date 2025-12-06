Régimen chavista intensifica control: policías revisan teléfonos en la calle buscando ‘delitos políticos’

La vigilancia y el amedrentamiento contra la ciudadanía continúan escalando en Venezuela. El canal, con sede en Miami, EVTV reveló que agentes del régimen chavista están deteniendo a ciudadanos en plena vía pública para revisar de manera arbitraria sus teléfonos celulares, sin orden judicial y con el objetivo de buscar palabras consideradas “sensibles” por las autoridades.

De acuerdo con la denuncia citada por El Nuevo Herald, una trabajadora de una tienda en Maracaibo relató que ella y su pareja fueron retenidos por seis policías, quienes confiscaron sus teléfonos y, durante unos 15 minutos, revisaron aplicaciones como WhatsApp y Telegram escribiendo términos como “Maduro”, “Trump”, “invasión”, “droga” e incluso “sexo”.

Tras la revisión forzada, los agentes los dejaron ir sin revisar los documentos del vehículo ni ofrecer explicación alguna sobre el procedimiento.

Una fuente policial consultada por el medio estadounidense confirmó que estos operativos buscan detectar supuestos “delitos políticos”, incluyendo opiniones favorables a Estados Unidos o críticas al régimen de Nicolás Maduro.

La fuente reveló que si encuentran mensajes considerados “incómodos” las personas pueden ser extorsionadas o incluso terminar detenidas por la figura de “incitación al odio”, una de las herramientas legales más usadas para criminalizar la disidencia.

El politólogo Guillermo Tell Aveledo señaló a EVTV que este patrón encaja en una estrategia de vigilancia y control social diseñada para sembrar miedo entre la población, particularmente tras el reciente choque diplomático entre Caracas y Washington por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las acusaciones de la Casa Blanca que vinculan a Maduro con un cartel del narcotráfico.