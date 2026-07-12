Operativos policiales dejan 172 aprehendidos en las últimas 24 horas

En materia de seguridad vial, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito colocó <b>1,242 boletas</b> por incumplimientos al Reglamento de Tránsito.La principal infracción detectada fue el <b>exceso de velocidad</b>, con <b>335 sanciones</b>, seguida por <b>67 boletas por luces inadecuadas</b> y <b>29 por conducir bajo los efectos del alcohol</b>, casos en los que se comprobó el estado de embriaguez de los conductores.Asimismo, las autoridades informaron que <b>116 vehículos fueron removidos con grúa</b> por diversas infracciones.