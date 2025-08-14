Órgano Judicial aclara contratación de vehículo blindado para presidenta de la Corte Suprema

El Órgano Judicial emitió este jueves 14 de agosto un comunicado en el que aclaró detalles sobre la contratación excepcional de un vehículo tipo SUV blindado para el traslado de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López tras el atentado con arma de fuego registrado contra su oficina el pasado 31 de enero de 2025.

Según la entidad, la cotización fue emitida por Inspiration Holding Group, Inc. y, aunque llevaba la fecha «31 de enero de 2024», se trató de un error humano debido al cambio de año. La empresa reconoció por escrito la equivocación y reiteró que el documento correspondía a 2025.

El Órgano Judicial enfatizó que los elementos sustanciales de la contratación —fecha de recepción, objeto, vigencia y monto— fueron claros y se ajustaron al artículo 29 del Texto Único de la Ley de Contratación Pública. La Dirección General de Contrataciones Públicas aprobó el procedimiento, que abarca un período de 30 días, del 31 de enero al 1 de marzo de 2025.