Órgano Judicial usará inteligencia artificial para casos civiles

El Órgano Judicial reveló este martes 20 de enero que empezará a implementar inteligencia artificial (IA) en procesos civiles.

Así lo adelantó el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, durante un encuentro con medios de comunicación para hablar de los 100 días de la implementación del nuevo Código Procesal Civil.

Arrocha explicó que la IA no reemplazará a las personas, sino que ayudará a sistematizar y procesar información.

Durante su presentación, el magustrado hizo énfasis en la importancia de agilizar el sistema de justicia.

La meta, de acuerdo con el magistrado vicepresidente de la CSJ, es resolver casos civiles en un plazo máximo de 5 años.