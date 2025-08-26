Pago del bono a jubilados: Contraloría refrendó los fondos

Dio frutos la reunión. Este martes, la Contraloría General de la Nación informó del refrendo 15 de millones de dólares destinados al pago del bono de más de 300 mil jubilados y pensionados a nivel nacional.

Tras el encuentro entre miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados y Felipe Chapman, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se adelantó que el pago sería efectivo en las próximas 48 horas.

“Con el refrendo de las planillas, el beneficio comenzará a hacerse efectivo a partir del martes 26 de agosto de 2025, cumpliendo con lo dispuesto en la ley y ofreciendo un alivio económico adicional a quienes dedicaron años de trabajo y esfuerzo al desarrollo del país”, dice la nota de la entidad.

Según la normativa, los jubilados y pensionados deben cobrar en abril y agosto un bono de 50 dólares y, en diciembre, uno de 40 dólares.

La Caja de Seguro Social anunció para el 20 de agosto el pago del bono, sin embargo fue suspendido ante la falta de fondos. Dino Mon, director de la entidad, informó que ellos son solo el ente pagador, pero los fondos provienen del MEF.