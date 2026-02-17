Panamá ante una nueva etapa demográfica: la transformación silenciosa

Para el sociólogo Mario De León, las decisiones reproductivas no pueden entenderse únicamente desde lo individual, sino desde la organización misma de la sociedad.Explica que, en primer lugar, Panamá no cuenta con una política explícita de población ni de planificación familiar. Esta ausencia, afirma, responde a algo más profundo: la falta de planificación económica y social del país. 'En Panamá no hay una planificación económica y social. Las políticas de población se construyen con la finalidad de dirigirse a situaciones concretas, estas son, obviamente, a objetivos de desarrollo', dice. Sostiene que el debate no debe centrarse en si hay muchos o pocos nacimientos, sino en por qué el país no posee un proyecto de desarrollo que integre la variable poblacional. Al comparar generaciones, indica que la maternidad y la paternidad no son ideas estáticas, sino contingentes: cambian según la forma en que la sociedad distribuye los bienes y servicios. 'La maternidad y la parternidad son contingentes. Ellas se actualizan a los modos de distribución de los bienes y servicios socialmente producidos. A partir de este hecho, en una segunda instancia, ya condicionada por la primera, los individuos hacen con su vida lo que pueden o lo que la sociedad le permite y facilita. En los últimos casi 40 años ha prevalecido el modelo neoliberal en Panamá y en todo el continente. Hechado todo a la fuerza invisible del mercado y a la desplanificación del orden de la vida social, entonces, el no tener hijo es más un mecanismo de supervivencia' explica.Al preguntarle sobre la disminución de los nacimientos, explica que el fenómeno debe analizarse por clases sociales y no como un comportamiento homogéneo. La inserción histórica de Panamá en la economía global como país de tránsito y servicios, junto con políticas económicas que han ampliado la desigualdad, han producido una estructura laboral con amplio sector informal.'El 10% de la población más rica del país concentra el 39.4% del total ingreso nacional, mientras que la más pobre apenas alcanza a retener un 1.2%. De modo que, la pregunta a responder debería ser ¿Quiénes no están teniendo hijos, a qué clase social pertenecen y a cuáles ocupaciones laborales dedican su tiempo? Con ella quiero señalar que los factores sociales no son homogéneos para todas las clases sociales', dice.Finalmente, advierte que la reducción de la natalidad plantea retos estructurales para el país.' Lo esencial es acoplar a las actividades económicas de tránsito y servicio un modelo de desarrollo que aproveche las ventajas comparativas que permite la posición geográfica del país. Así, aumentaría las ofertas de trabajos, disminuiría la informalidad como la desocupación. El otro gran reto es romper con la concentración de las riquezas para mejorar la distribución de las riquezas por medio del salario y del costo de la vida. Para todo esto es necesario que los sectores populares armen su propio proyecto político que les permita balancear la correlación de fuerzas. Solo así se democratizarían los poderes.' Finaliza. Las cifras, los testimonios y la lectura del especialista convergen en un mismo punto: el comportamiento de los nacimientos no puede entenderse como un hecho aislado ni únicamente biológico. Las decisiones individuales, aparecen vinculadas a condiciones materiales, expectativas de vida adulta y a la forma en que la sociedad organiza el trabajo, los ingresos y el futuro. Mientras los registros continúan sumando nuevos nombres cada día, la serie histórica sugiere que esos nacimientos ocurren dentro de un contexto social distinto al de décadas anteriores.Mientras los registros continúan sumando nuevos nombres cada día, la serie histórica sugiere que esos nacimientos ocurren dentro de un contexto social distinto.En ese sentido, los datos dejan de ser solo conteos anuales para convertirse en indicadores de transformaciones sociales más amplias: hogares más pequeños, trayectorias vitales más largas antes de la crianza y proyectos personales que se reordenan a lo largo del ciclo de vida.