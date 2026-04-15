Panamá debe redefinir su neutralidad ante tensiones entre Estados Unidos y China, advierte exvicecanciller Ruiz-Hernández

El exvicecanciller de Relaciones Exteriores Carlos Ruiz-Hernández expresó en un panel realizado en la ciudad de Washington, D. C. que se debería redefinir el concepto de neutralidad en la política exterior panameña, al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre si el país debería alinearse con los Estados Unidos en un contexto de tensión geopolítica con China.

“Panamá debe elegirse a sí misma, y eso es exactamente lo que ha hecho. Hemos optado por nuestro marco legal y nuestras instituciones para dar respuesta a situaciones que vienen de antes de este contexto actual. Eventualmente, esas relaciones y asociaciones se irán acomodando. Panamá siempre estará donde su liderazgo dice que debe estar: somos un país soberano”, dijo Ruiz-Hernández.

Añadió que “nuestros principales aliados aquí en Washington reconocen esa soberanía. (...) Tenemos un canal neutral, abierto al mundo, y debe seguir siendo así. Pero cuando la realidad geopolítica se impone, son las instituciones las que deben responder, y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país”, manifestó el exvicecanciller en un panel organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) realizado en el marco de su Cumbre del Futuro y que se denominó “Las nuevas alianzas en torno a la infraestructura”.

CONTROVERSIA DE LOS PUERTOS

Un caso mencionado durante el panel de CSIS es la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional este 29 de enero la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, la cual otorgó a Panama Ports Company (PPC) el desarrollo, la construcción, la operación y la administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

Más tarde, en febrero, con su publicación en la Gaceta Oficial se oficializó la transferencia de la operación temporal de los puertos al gigante naviero danés Maersk, así como a la empresa suiza Mediterranean Shipping Company (MSC).

En abril, la empresa PPC decidió emprender un proceso de arbitraje contra Maersk ya que, según PPC, Maersk habría incumplido un acuerdo de largo plazo al alinearse con Panamá en lo que describió entonces como una “campaña estatal” que derivó en la sustitución del operador portuario. Maersk respondió, por su parte, que no se considera responsable de las reclamaciones en medio de la disputa por la operación de terminales portuarias en el país.

“En 18 meses estas compañías [MSC y Maersk] ayudarán a Panamá a ir de la situación en la que estábamos antes hasta la adopción de estándares más occidentales y transparentes. Ahí hay un rol que puede jugar Estados Unidos (...) Estoy seguro de que hay una serie de industrias en las que el capital y las empresas estadounidenses pueden ayudarnos”, agregó Ruiz-Hernández, quien aseguró que Pekín intentó entorpecer el proceso de transición asumido por MSC y Maersk en el marco de un escenario en el que, no obstante, planteó el riesgo geopolítico que supone para Panamá el desandar el camino diplomático con China iniciado hace una década y la necesidad de un apoyo cada vez más robusto al país por parte de Washington ante ese escenario que vaya más allá de los tuits.

RELACIÓN DE CHINA CON PANAMÁ

En lo que se refiere a las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, Ruiz-Hernández precisó que ello no va de rechazar al gigante asiático. “Panamá valora profundamente la cultura china y su historia milenaria. El desafío está en alinear los valores democráticos, la transparencia y las instituciones del país con la agenda que actualmente impulsa la República Popular China en distintos lugares del mundo, como lo vemos en Filipinas, Venezuela y Cuba. Nuestra infraestructura estaría lista para responder del otro lado de la ecuación”, dijo Ruiz-Hernández, planteando un escenario hipotético en el que China utilizaría la infraestructura logística panameña en contra de los intereses de Washington, poniendo a Panamá en una situación compleja.

“Estados Unidos tiene socios y herramientas, pero debe trabajar mejor en la arquitectura de esas relaciones, donde el capital público y privado puede jugar un papel clave. Al final, se necesitan no solo alianzas diplomáticas, sino también mecanismos concretos que permitan canalizar principios importantes como la soberanía y la neutralidad, fundamentales para mantener relaciones sólidas y equilibradas”, sostuvo el también asesor sénior no residente del CSIS sobre la construcción de los lazos de Washington con aliados como Panamá.

LAS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

De acuerdo con la descripción previa que el CSIS proveyó a los asistentes del evento, la discusión – en la que también participaron el embajador de Filipinas en Estados Unidos José Manuel del Gallego Romuáldez, el codirector de Cerberus Frontier y director general sénior de Cerberus Capital Management Alexander Benard y Derek Berlin, vicepresidente sénior de Logistics Plus Inc. – versó sobre el conjunto de herramientas económicas de Estados Unidos podría desplegar para “apoyar de manera más proactiva el desarrollo y la protección de infraestructuras críticas en el extranjero”.