Fin al embargo del atún: Estados Unidos certifica flota pesquera de Panamá

Tras más de un cuarto de siglo de exclusión, Panamá logró derribar las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) confirmó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) otorgó al país el esperado “reconocimiento afirmativo” (affirmative finding), una certificación que pone fin a una restricción que pesaba sobre el atún aleta amarilla desde el año 2000.

Esta medida, que tendrá una vigencia de cinco años (hasta marzo de 2031), no es un simple trámite administrativo. Representa la validación de los controles ambientales y de trazabilidad de Panamá ante uno de los mercados más exigentes del mundo. Durante 26 años, el atún capturado en el Pacífico Oriental Tropical por buques cerqueros de gran escala con bandera panameña estuvo bajo un embargo que limitaba severamente la competitividad del sector.

El retorno al mercado estadounidense está condicionado al cumplimiento estricto del Marine Mammal Protection Act (MMPA). El reconocimiento otorgado certifica que Panamá no solo protege a los mamíferos marinos, sino que cumple con sus compromisos internacionales en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Desde una perspectiva crítica, este hito obliga al Estado panameño y a la flota privada a mantener estándares rigurosos para evitar que el país vuelva a caer en una lista restrictiva.

La medida impacta directamente a la flota panameña que opera en aguas internacionales y que forma parte de cadenas de suministro globales. Al recuperar este acceso, se espera un fortalecimiento de las exportaciones pesqueras y un incremento en el valor de la captura nacional, que ahora podrá competir en igualdad de condiciones en los puertos norteamericanos.