Panamá destaca en ‘ranking’ regional de calidad del aire 2025

En el contexto latinoamericano, el ranking de calidad del aire en capitales durante 2025 destaca que Argentina, Costa Rica y Cuba cuentan con algunas de las ciudades con el aire más limpio del continente. De acuerdo con la medición, Buenos Aires se ubica como la capital con mejor calidad del aire en América Latina, con 21 puntos de ICA.En contraste, el informe indica que Caracas y la Ciudad de México presentan los niveles más altos de contaminación entre las capitales evaluadas, según el Índice de Calidad del Aire.El análisis, publicado el 24 de febrero de 2026, comparó las principales capitales latinoamericanas y concluyó que la combinación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, junto con condiciones geográficas favorables, ha permitido a ciudades como Panamá y San José mantener indicadores más positivos frente a otras urbes de la región.