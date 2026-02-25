Panamá destaca en ‘ranking’ regional de calidad del aire 2025

La Ciudad de Panamá figura entre las capitales con mejor calidad del aire en Centroamérica durante 2025, de acuerdo con un análisis divulgado por el medio Polls.mx, elaborado con base en datos de IQAir, AQI.in, la Organización Mundial de la Salud y redes oficiales de monitoreo ambiental.

El estudio señala que la capital panameña alcanzó un Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) de 28, ubicándose en la cuarta posición junto a San José.

Esta cifra es una de las más bajas registradas en la región y se mantiene dentro de los niveles considerados saludables, lo que posiciona a ambas ciudades como referentes regionales en salud ambiental urbana.