Panamá destaca en ‘ranking’ regional de calidad del aire 2025

Ciudad de Panamá, referente ambiental en la región
Emiliana Tuñón
  • 25/02/2026 16:36
La Ciudad de Panamá se posiciona entre las capitales con mejor calidad del aire en Centroamérica en 2025.

La Ciudad de Panamá figura entre las capitales con mejor calidad del aire en Centroamérica durante 2025, de acuerdo con un análisis divulgado por el medio Polls.mx, elaborado con base en datos de IQAir, AQI.in, la Organización Mundial de la Salud y redes oficiales de monitoreo ambiental.

El estudio señala que la capital panameña alcanzó un Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) de 28, ubicándose en la cuarta posición junto a San José.

Esta cifra es una de las más bajas registradas en la región y se mantiene dentro de los niveles considerados saludables, lo que posiciona a ambas ciudades como referentes regionales en salud ambiental urbana.

En el contexto latinoamericano, el ranking de calidad del aire en capitales durante 2025 destaca que Argentina, Costa Rica y Cuba cuentan con algunas de las ciudades con el aire más limpio del continente. De acuerdo con la medición, Buenos Aires se ubica como la capital con mejor calidad del aire en América Latina, con 21 puntos de ICA.

En contraste, el informe indica que Caracas y la Ciudad de México presentan los niveles más altos de contaminación entre las capitales evaluadas, según el Índice de Calidad del Aire.

El análisis, publicado el 24 de febrero de 2026, comparó las principales capitales latinoamericanas y concluyó que la combinación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, junto con condiciones geográficas favorables, ha permitido a ciudades como Panamá y San José mantener indicadores más positivos frente a otras urbes de la región.

