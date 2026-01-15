Panamá discute el futuro del combustible con la mezcla de etanol en foro de biocombustibles

La propuesta para incorporar un 10% de bioetanol en las gasolinas que utiliza el parque vehicular panameño comenzó a tomar forma en la Asamblea Nacional, en medio de expectativas por su impacto en el empleo agrícola, el medio ambiente y la economía nacional, así como llamados a una implementación gradual y ordenada.

El tema fue analizado durante el foro “Impacto y Alcance de la Ley 42 de 2011 en la Política Nacional de Biocombustibles y Energía por Biomasa”, realizado como antesala al debate del proyecto de Ley 443, iniciativa del Órgano Ejecutivo que modifica el marco legal vigente desde 2011.

Según la Secretaría Nacional de Energía, la incorporación del etanol —derivado principalmente de la caña de azúcar— permitiría reactivar el sector agrícola y dinamizar las economías del interior del país. Paula Anabel Mesé, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas, señaló que la inversión prevista en el sector podría generar 30 mil empleos indirectos, de los cuales 9 mil serían directos.

Además del impacto laboral, Mesé destacó beneficios ambientales como la mejora en la calidad del aire y un sistema de combustibles más preparado para los cambios del mercado energético.

Desde el sector automotriz, Rodrigo González Paniza, representante de una empresa de venta de autos, aseguró que no existe oposición al proyecto, pero sí la necesidad de una transición flexible y progresiva que tome en cuenta las condiciones técnicas del parque vehicular y las realidades del mercado.

La preocupación principal, señalaron, es que la implementación se realice con reglas claras y sin afectar al consumidor final.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, sostuvo que el Legislativo está abierto a escuchar y ajustar la propuesta para lograr una política energética sostenible y equilibrada.

“El impulso a los biocombustibles debe traducirse en oportunidades reales para productores y trabajadores, garantizando transparencia y cuidando que no haya impactos negativos para los consumidores”, afirmó.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, anunció que el 30 de enero se realizarán consultas en Coclé con productores, ingenios y comunidades, como parte del proceso de análisis del proyecto.

La discusión del proyecto de ley en primer debate está prevista para febrero, con la expectativa de que distintos sectores presenten propuestas que permitan afinar el alcance de una medida que podría redefinir la política de combustibles del país.