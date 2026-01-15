Panamá discute el futuro del combustible con la mezcla de etanol en foro de biocombustibles

La propuesta para <b>incorporar un 10% de bioetanol en las gasolinas que utiliza el parque vehicular panameño</b> comenzó a tomar forma en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, en medio de expectativas por su impacto en el <b>empleo agrícola</b>, el <b>medio ambiente</b> y la <b>economía nacional</b>, así como llamados a una implementación gradual y ordenada.El tema fue analizado durante el foro <i>'</i>Impacto y Alcance de la Ley 42 de 2011 en la Política Nacional de Biocombustibles y Energía por Biomasa', realizado como antesala al debate del <b>proyecto de Ley 443</b>, iniciativa del Órgano Ejecutivo que modifica el marco legal vigente desde 2011.Según la <b>Secretaría Nacional de Energía</b>, la incorporación del etanol —derivado principalmente de la caña de azúcar— permitiría reactivar el sector agrícola y dinamizar las economías del interior del país. <b>Paula Anabel Mesé</b>, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas, señaló que la inversión prevista en el sector podría generar <b>30 mil empleos indirectos</b>, de los cuales <b>9 mil serían directos</b>.Además del impacto laboral, Mesé destacó beneficios ambientales como la <b>mejora en la calidad del aire</b> y un sistema de combustibles más preparado para los cambios del mercado energético.Desde el sector automotriz, <b>Rodrigo González Paniza</b>, representante de una empresa de venta de autos, aseguró que no existe oposición al proyecto, pero sí la necesidad de una <b>transición flexible y progresiva</b> que tome en cuenta las condiciones técnicas del parque vehicular y las realidades del mercado.La preocupación principal, señalaron, es que la implementación se realice con reglas claras y sin afectar al consumidor final.El presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Luis Herrera</b>, sostuvo que el Legislativo está abierto a <b>escuchar y ajustar</b> la propuesta para lograr una política energética sostenible y equilibrada.<i>'El impulso a los biocombustibles debe traducirse en oportunidades reales para productores y trabajadores, garantizando transparencia y cuidando que no haya impactos negativos para los consumidores'</i>, afirmó.Por su parte, el diputado <b>Ernesto Cedeño</b>, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, anunció que el <b>30 de enero</b> se realizarán consultas en <b>Coclé</b> con productores, ingenios y comunidades, como parte del proceso de análisis del proyecto.La discusión del proyecto de ley en <b>primer debate</b> está prevista para <b>febrero</b>, con la expectativa de que distintos sectores presenten propuestas que permitan afinar el alcance de una medida que podría redefinir la política de combustibles del país.