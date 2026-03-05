Panamá mantiene presión a empresas europeas mientras avanza precalificación de operador portuario

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves a la participación de empresas europeas en el proyecto del gaseoducto y al proceso de precalificación previsto para el próximo 8 de abril en las terminales portuarias vinculadas al Canal de Panamá, en medio de tensiones con la comunidad de licitantes de Europa.

El mandatario dejó claro que, aunque respeta la autonomía de la vía interoceánica, el Gobierno mantiene una postura firme frente a lo que considera decisiones políticas que afectan al país.

“Espero que el Canal sea parte del país, sin embargo, no me puedo meter con el Canal y respeto como dice la Constitución y la ley del Canal, lo que ellos decidan. Tenemos que hacernos respetar por los europeos”, expresó.

Según reveló, la situación ha generado inquietud entre empresas europeas interesadas en participar en proyectos estratégicos en Panamá. Incluso, aseguró que una naviera europea le informó recientemente que su casa matriz realizará gestiones ante el Gobierno francés para que Panamá sea suspendida de determinadas listas.

“Ese es un buen ejemplo a seguir, porque esas son listas políticas. Podría haber fallas técnicas que se pueden remediar sin sancionar a un país como Panamá que representa mucho para ellos hoy”, sostuvo.

El presidente advirtió que, mientras esta situación no se resuelva, el país podría aplicar medidas recíprocas en procesos de contratación de gran escala.

“Nuestros recursos queda es devolver la misma medida en lo que podamos con respecto a licitaciones grandes e importantes. Mientras esa situación no se resuelva, esa veda va a continuar”, afirmó.