Panamá mantiene presión a empresas europeas mientras avanza precalificación de operador portuario

Mientras persisten las fricciones diplomáticas, el Ejecutivo asegura que no intervendrá en las decisiones del Canal, pero mantendrá medidas en contrataciones estratégicas.
Por
Adriana Berna
  • 05/03/2026 08:45
Panamá sostuvo que aplicará reciprocidad en grandes licitaciones si no se resuelve su inclusión en “listas políticas”, al tiempo que continúa el cronograma para las terminales del Canal.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves a la participación de empresas europeas en el proyecto del gaseoducto y al proceso de precalificación previsto para el próximo 8 de abril en las terminales portuarias vinculadas al Canal de Panamá, en medio de tensiones con la comunidad de licitantes de Europa.

El mandatario dejó claro que, aunque respeta la autonomía de la vía interoceánica, el Gobierno mantiene una postura firme frente a lo que considera decisiones políticas que afectan al país.

“Espero que el Canal sea parte del país, sin embargo, no me puedo meter con el Canal y respeto como dice la Constitución y la ley del Canal, lo que ellos decidan. Tenemos que hacernos respetar por los europeos”, expresó.

Según reveló, la situación ha generado inquietud entre empresas europeas interesadas en participar en proyectos estratégicos en Panamá. Incluso, aseguró que una naviera europea le informó recientemente que su casa matriz realizará gestiones ante el Gobierno francés para que Panamá sea suspendida de determinadas listas.

“Ese es un buen ejemplo a seguir, porque esas son listas políticas. Podría haber fallas técnicas que se pueden remediar sin sancionar a un país como Panamá que representa mucho para ellos hoy”, sostuvo.

El presidente advirtió que, mientras esta situación no se resuelva, el país podría aplicar medidas recíprocas en procesos de contratación de gran escala.

“Nuestros recursos queda es devolver la misma medida en lo que podamos con respecto a licitaciones grandes e importantes. Mientras esa situación no se resuelva, esa veda va a continuar”, afirmó.

Precalificación portuaria en marcha

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón de Icaza, detalló los avances del proceso de precalificación para la selección de un operador portuario en las terminales vinculadas al Canal.

Explicó que el pasado 27 de octubre se realizó una presentación formal al mercado internacional, en la que se expusieron las oportunidades de inversión y el cronograma previsto para el proceso.

“Hicimos una presentación al mercado el pasado 27 de octubre. En la misma, presentamos las oportunidades y la línea de tiempo para la selección de un operador portuario”, indicó.

De Icaza subrayó que uno de los principales objetivos es evitar la concentración de operadores portuarios en uno de los dos extremos de la vía interoceánica, con el fin de garantizar competencia y eficiencia en el servicio.

“Estamos evitando la concentración en operadores portuarios en uno de los dos lados del Canal de Panamá, deben ser terminales abiertas, es decir, no deben ser exclusivas para la línea naviera”, precisó.

La precalificación del 8 de abril será un paso clave para definir qué empresas cumplen con los requisitos técnicos, financieros y operativos para avanzar en el proceso de selección.

