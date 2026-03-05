Panamá mantiene presión a empresas europeas mientras avanza precalificación de operador portuario

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, se refirió este jueves a <b>la participación de empresas europeas en el proyecto del gaseoducto y al proceso de precalificación previsto para el próximo 8 de abril en las terminales portuarias vinculadas al <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, en medio de tensiones con la comunidad de licitantes de Europa.El mandatario dejó claro que, <b>aunque respeta la autonomía de la vía interoceánica, el Gobierno mantiene una postura firme frente a lo que considera decisiones políticas que afectan al país</b>.<i>'Espero que el Canal sea parte del país, sin embargo, no me puedo meter con el Canal y respeto como dice la Constitución y la ley del Canal, lo que ellos decidan. Tenemos que hacernos respetar por los europeos'</i>, expresó.Según reveló, la situación ha generado inquietud entre empresas europeas interesadas en participar en proyectos estratégicos en Panamá. Incluso, <b>aseguró que una naviera europea le informó recientemente que su casa matriz realizará gestiones ante el Gobierno francés para que Panamá sea suspendida de determinadas listas</b>.<i>'Ese es un buen ejemplo a seguir, porque esas son listas políticas. Podría haber fallas técnicas que se pueden remediar sin sancionar a un país como Panamá que representa mucho para ellos hoy'</i>, sostuvo.El presidente advirtió que, <b>mientras esta situación no se resuelva, el país podría aplicar medidas recíprocas en procesos de contratación de gran escala</b>.<i>'Nuestros recursos queda es devolver la misma medida en lo que podamos con respecto a licitaciones grandes e importantes. Mientras esa situación no se resuelva, esa veda va a continuar'</i>, afirmó.