Panamá Norte tendrá su hospital: Mayer anuncia aprobación del uso de terrenos para la obra

El <b><a href="/tag/-/meta/consejo-municipal-de-panama">Concejo Municipal de Panamá</a></b> aprobó la cesión y administración de los terrenos donde se edificará el esperado <b>Hospital de Panamá Norte</b>, un proyecto que <b>beneficiará a más de 600 mil personas de esta región de la capital</b>.El alcalde de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, celebró la decisión calificándola como un logro histórico: <i>'Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible'</i>, expresó en redes sociales.El exalcalde capitalino <b><a href="/tag/-/meta/jose-isabel-blandon">José Isabel Blandón</a></b> recordó que los terrenos destinados al hospital <b>fueron adquiridos durante su gestión</b> para la sede municipal de Panamá Norte y que, en su momento, ya se había contemplado su uso para instalaciones de salud. <i>'Ahora se construirá el Hospital de Panamá Norte en ese terreno. Me alegro, está muy bien ubicado'</i>, afirmó, no sin cuestionar las críticas que recibió en el pasado por la adquisición de la finca.Por su parte, el diputado de Panamá Norte <b><a href="/tag/-/meta/neftali-zamora">Neftalí Zamora</a></b> destacó que se trata de un proyecto fruto del trabajo coordinado entre la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, representantes y la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>. <i>'Hoy damos un paso trascendental para hacerlo realidad: ya contamos con el terreno asignado y, lo más importante, con la voluntad política de todas las autoridades para sacar adelante este proyecto'</i>, aseguró.Zamora subrayó que desde el inicio de su gestión legislativa ha <b>priorizado la construcción del hospital y que continuará impulsando su desarrollo hasta que se convierta en una realidad</b> para miles de familias.