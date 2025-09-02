Panamá Norte tendrá su hospital: Mayer anuncia aprobación del uso de terrenos para la obra

El Concejo Municipal de Panamá aprobó la cesión y administración de los terrenos donde se edificará el esperado Hospital de Panamá Norte, un proyecto que beneficiará a más de 600 mil personas de esta región de la capital.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, celebró la decisión calificándola como un logro histórico: “Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible”, expresó en redes sociales.

El exalcalde capitalino José Isabel Blandón recordó que los terrenos destinados al hospital fueron adquiridos durante su gestión para la sede municipal de Panamá Norte y que, en su momento, ya se había contemplado su uso para instalaciones de salud.

“Ahora se construirá el Hospital de Panamá Norte en ese terreno. Me alegro, está muy bien ubicado”, afirmó, no sin cuestionar las críticas que recibió en el pasado por la adquisición de la finca.

Por su parte, el diputado de Panamá Norte Neftalí Zamora destacó que se trata de un proyecto fruto del trabajo coordinado entre la Alcaldía, el Ministerio de Salud (Minsa), representantes y la Asamblea Nacional.

“Hoy damos un paso trascendental para hacerlo realidad: ya contamos con el terreno asignado y, lo más importante, con la voluntad política de todas las autoridades para sacar adelante este proyecto”, aseguró.

Zamora subrayó que desde el inicio de su gestión legislativa ha priorizado la construcción del hospital y que continuará impulsando su desarrollo hasta que se convierta en una realidad para miles de familias.