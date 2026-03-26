Panamá publica su Política Nacional de Salud para el período 2026-2035

Los lineamientos de la Política Nacional de Salud, sus objetivos estratégicos y líneas de acción hasta el 2035 fueron publicados este jueves 26 de marzo en Gaceta Oficial.

Se trata del Decreto Ejecutivo 17 del Ministerio de Salud. El documento pretende servir como marco de referencia para la coordinación intersectorial, la articulación con el sector privado, la sociedad civil y otros actores relevantes.

El objetivo es que las distintas instituciones del sector público alineen sus planes, programas, proyectos e inversiones y los integren con un sistema de monitoreo.

Estrategia

La estrategia del Minsa se centra en tres ejes.

El primero es proteger a la población y al ambiente, regulando y conduciendo al sistema de salud.

Contempla regular las acciones relacionadas con la salud integral de la población y el ambiente, consolidar la rectoría del Minsa, potenciar la capacidad del sistema de salud, fortalecer el sistema nacional de investigación e innovación para la salud y modular la gestión eficiente y equitativa de los recursos financieros.

El segundo eje tiene que ver con mejorar la calidad y el acceso a la población a los servicios de salud.

Para ello se planea lograr el acceso y cobertura universal a la salud, reforzar las estrategias e intervenciones para el abordaje de los determinantes sociales de la salud y modernizar la red nacional de los servicios de salud.

El tercer eje es promover la salud con participación social.

La política para ejecutar este eje es garantizar la promoción de la salud mediante la educación y comunicación para la salud con participación social, interinstitucional e intersectorial, basada en los derechos humanos, con enfoque de género e interculturalidad.

En total, hay nueve lineamientos de política pública que se organizan alrededor de estos ejes.

Situación actual

El desabastecimiento de medicamentos, largos tiempos de espera para citas y falta de especialistas en regiones del país, son algunos de los problemas que comúnmente experimentan los usuarios del sistema de salud público.

Voceros de asociaciones de pacientes alrededor del país, así como ciudadanos y familiares de pacientes, han alzado la voz sobre estas problemáticas a lo largo de los años.

El informe de 2025 de la Defensoría del Pueblo señala que: “La Defensoría del Pueblo ha dado seguimiento cercano a la situación de los servicios de salud prestados por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, a partir de las inquietudes y consultas planteadas por los usuarios. Estos insumos han permitido identificar desafíos importantes en materia de oportunidad, calidad y continuidad de la atención, especialmente en lo relativo al acceso a medicamentos, la programación de cirugías, la asignación de citas y la atención en servicios de urgencias y hemodiálisis”.

Sobre los medicamentos, en enero de este año la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos del Minsa validó un listado de 300 moléculas para abastecimiento.

El 9 de marzo, a través de un Decreto Ejecutivo, el Minsa publicó un listado actualizado de 376 medicamentos en desabastecimiento crítico. Este listado busca priorizar la compra de medicamentos requeridos por la ciudadanía.

En materia de atención, el plan de la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sido la integración paulatina de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Minsa. El proceso avanza gradualmente. En enero se anunció el inicio en las provincias de Herrera y Los Santos.

Ese mismo mes se conformó una comisión para la integración de ambos sistemas compuesta por representantes del Minsa, la CSS, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Presidencia y patronatos.

“Estamos llamados a asegurar una coordinación efectiva que eleve el nivel de bienestar de cada panameño. Por ello, esta Comisión trabajará incansablemente para que la coordinación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social no sea una aspiración, sino una realidad palpable en la atención diaria”, declaró en su momento el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.