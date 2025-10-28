Panamá refuerza control de contenedores ante riesgos de narcotráfico y crimen organizado

El <b>Gobierno de Panamá</b> aprobó este martes, 28 de octubre, un nuevo programa de <b>verificación de carga en contenedores</b>, una medida que busca reforzar el control en puertos, aeropuertos y fronteras frente a amenazas como el <b>narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado y otras actividades ilícitas</b>.La iniciativa, impulsada por el <a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete"><b>Consejo de Gabinete</b> </a>y coordinada por la <b><a href="/tag/-/meta/ana-autoridad-nacional-de-aduanas">Autoridad Nacional de Aduanas </a>(ANA)</b>, permitirá que toda carga que ingrese, transite o salga del país sea inspeccionada mediante <b>tecnología no intrusiva</b>, sin necesidad de abrir los contenedores. Este sistema se aplicará de manera <b>selectiva o aleatoria</b>, bajo estándares internacionales de <b>gestión de riesgos</b>.El programa será implementado de forma <b>interinstitucional</b>, involucrando a diversas entidades del Estado vinculadas al comercio exterior y a la <b>lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la proliferación de armas</b>. Con esta coordinación, Panamá busca <b>fortalecer la seguridad de su cadena logística</b> y consolidar su posición como <b>hub regional confiable</b>.