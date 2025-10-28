  1. Inicio
Panamá refuerza control de contenedores ante riesgos de narcotráfico y crimen organizado

La iniciativa permitirá que toda carga que ingrese, transite o salga del país sea inspeccionada mediante tecnología no intrusiva.
Por
Rayshel Flores
  • 28/10/2025 22:07
El Gabinete aprobó un programa liderado por Aduanas que permitirá verificar la carga de contenedores con tecnología no intrusiva para fortalecer la seguridad logística del país.

El Gobierno de Panamá aprobó este martes, 28 de octubre, un nuevo programa de verificación de carga en contenedores, una medida que busca reforzar el control en puertos, aeropuertos y fronteras frente a amenazas como el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado y otras actividades ilícitas.

La iniciativa, impulsada por el Consejo de Gabinete y coordinada por la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), permitirá que toda carga que ingrese, transite o salga del país sea inspeccionada mediante tecnología no intrusiva, sin necesidad de abrir los contenedores. Este sistema se aplicará de manera selectiva o aleatoria, bajo estándares internacionales de gestión de riesgos.

El programa será implementado de forma interinstitucional, involucrando a diversas entidades del Estado vinculadas al comercio exterior y a la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la proliferación de armas. Con esta coordinación, Panamá busca fortalecer la seguridad de su cadena logística y consolidar su posición como hub regional confiable.

La ANA también pondrá en marcha nuevas unidades especializadas en análisis de riesgo e inspección técnica, que evaluarán el tipo de carga, su nivel de peligrosidad y posibles amenazas. Además, se prevé la instalación de equipos de inspección de alta tecnología en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y zonas francas del país.

El Consejo de Seguridad Nacional recibirá informes periódicos sobre los resultados de las inspecciones, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad.Con este programa, Panamá avanza hacia un modelo de comercio seguro y trazable, alineado con las mejores prácticas internacionales y con un compromiso firme frente a las redes criminales que utilizan la ruta logística del país.

