Panamá registra 524 homicidios hasta el 15 de noviembre de 2026, de los cuales 515 corresponden a muertes intencionales y nueve a casos no intencionales, según el último resumen ejecutivo del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

La tasa nacional de homicidios intencionales se sitúa en 11.1 por cada 100 mil habitantes. El SIEC clasifica este indicador como una tasa moderada, pero describe el escenario con una advertencia: “Violencia notable. Requiere atención”.

La clasificación refleja que, aunque el indicador nacional no alcanza el nivel considerado alto, los homicidios continúan como un problema que demanda atención. Además, las estadísticas muestran diferencias importantes entre las provincias, con Colón y Panamá por encima del promedio nacional.

Colón registra la tasa más elevada, con 26.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. El SIEC ubica a esta provincia en la categoría de tasa alta y describe su situación como de “alta violencia” y alarmante.

Panamá ocupa el segundo lugar, con 19.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. La institución clasifica este resultado como moderado y utiliza la misma descripción asignada al indicador nacional: “Violencia notable. Requiere atención”.

Panamá y Colón concentran la mayoría de los homicidios

Las estadísticas oficiales muestran que la provincia de Panamá acumula 320 homicidios intencionales, seguida de Colón, con 84; Panamá Oeste, con 43; y Chiriquí, con 32.

Entre Panamá y Colón suman 404 homicidios, equivalentes al 78.4% de los 515 casos registrados en todo el país. La provincia de Panamá concentra aproximadamente el 62% del total nacional, mientras Colón representa el 16.3%.

Sin embargo, la cantidad de casos no necesariamente coincide con la incidencia por población. Aunque Panamá registra casi cuatro veces más homicidios que Colón, la tasa de esta última provincia es superior: 26.5 frente a 19.3 por cada 100 mil habitantes.

Esta diferencia permite observar dos dimensiones del comportamiento de la violencia: Panamá concentra el mayor volumen de homicidios, mientras Colón presenta la mayor incidencia en relación con su población.

El resto de las provincias registra tasas inferiores. Chiriquí presenta un indicador de 6.0 homicidios por cada 100 mil habitantes; Coclé, de 5.9; y Panamá Oeste, de 5.7.

Bocas del Toro registra cuatro homicidios y una tasa de 2.1 por cada 100 mil habitantes. Herrera contabiliza tres casos, con una tasa de 2.3, mientras Veraguas suma cuatro homicidios y presenta un indicador de 1.4.

Los Santos registra cinco homicidios y Darién dos. En el cuadro estadístico del SIEC, sus tasas aparecen expresadas por cada 10 mil habitantes: 0.5 y 0.3, respectivamente.

En las comarcas indígenas, Guna Yala y Emberá no registran homicidios intencionales durante el periodo analizado. Ngäbe Buglé contabiliza un caso, con una tasa de 0.4 por cada 100 mil habitantes.

El SIEC clasifica a estas provincias y comarcas dentro del nivel de tasa baja, cuya descripción institucional alude a una situación de seguridad relativa y menor violencia.

Chiriquí registra el mayor crecimiento porcentual

Aunque Colón mantiene la tasa más elevada, el comportamiento de los homicidios también muestra incrementos importantes en otras provincias.

Chiriquí destaca por el crecimiento porcentual más alto. La provincia pasó de 11 homicidios en 2025 a 32 en 2026, un aumento de 21 casos, equivalente al 191%.

Coclé también registra un incremento. Los homicidios pasaron de 10 a 17, lo que representa un crecimiento del 70%.

En contraste, Colón redujo sus cifras de 102 a 84 homicidios, una disminución de 18 casos, equivalente al 18%. Panamá Oeste también registró una reducción del 10%, al pasar de 48 a 43 casos.

A escala nacional, los homicidios intencionales aumentaron en cuatro casos frente al mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento del 1%.

San Miguelito concentra 91 homicidios

En el área metropolitana, San Miguelito figura entre los distritos con mayor cantidad de homicidios, con 91 casos acumulados.

Dentro de este distrito, Belisario Frías registra 26 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15.

En el distrito de Panamá se contabilizan 224 homicidios. El sector Este concentra 92 casos. Entre sus corregimientos destacan Pedregal, con 21; 24 de Diciembre, con 19; y Tocumen, con 14.

El sector Oeste registra 67 homicidios. Ancón encabeza las cifras de esta zona, con 16 casos, seguido de Calidonia, con 11.

En el sector Norte se contabilizan 65 homicidios, con Chilibre, con 21 casos, y Ernesto Córdoba Campos, con 20, entre los corregimientos más afectados.

Por su parte, el distrito de Colón suma 78 homicidios. Cristóbal Este y Cativá registran 16 casos cada uno, mientras Cristóbal acumula 12.

Pandillerismo y femicidios muestran aumentos

El análisis de las circunstancias asociadas a los homicidios intencionales muestra que las rencillas delincuenciales constituyen la principal categoría, con 181 casos.

Aunque esta clasificación representa una reducción de 13 homicidios frente a los 194 registrados en 2025, continúa como la categoría de mayor incidencia.

El pandillerismo presenta un aumento significativo: pasó de 50 a 78 casos, un crecimiento del 56%.

Los homicidios vinculados a riñas también aumentaron, de 25 a 37, lo que representa un incremento del 48%.

Otra categoría que registra un crecimiento es el femicidio, que pasó de 16 a 23 casos, un aumento del 44%.

En contraste, los casos clasificados como ajustes de cuentas disminuyeron de 41 a 25, una reducción del 39%. Los homicidios relacionados con drogas o narcotráfico también bajaron de 19 a 17.

El informe identifica además 33 homicidios por daño colateral, frente a 32 en 2025.

De acuerdo con la evaluación del SIEC, el 59% de estas muertes se relaciona directamente con la delincuencia organizada o común, mientras que el 13% corresponde a víctimas inocentes por daño colateral.

Las estadísticas judiciales: 193 condenas por homicidio

El panorama de la violencia también encuentra otra dimensión en las estadísticas judiciales. Los registros atribuidos al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondientes a 2025, incluyen información sobre personas sindicadas, condenas y absoluciones por homicidio, homicidio por imprudencia y tentativa de homicidio.

En la categoría de homicidio, el cuadro registra 297 sindicados, 193 condenas y 79 absoluciones.

Para el homicidio por imprudencia aparecen 76 sindicados, 28 condenas y 10 absoluciones.

En los casos de tentativa de homicidio, las estadísticas contabilizan 129 sindicados, 99 condenas y 20 absoluciones.

Los registros también presentan información sobre la duración de las penas. En la categoría de homicidio figuran 217 registros con penas de dos o más años, 155 con penas de tres o más años y 126 con penas de 11 o más años.

En homicidio por imprudencia, 41 registros corresponden a penas de dos o más años, 24 a penas de tres o más años y uno a penas de 11 o más años.

En tentativa de homicidio, las cifras muestran 66 registros con penas de dos o más años, 43 con penas de tres o más años y 11 con penas de 11 o más años.

Estos datos permiten observar la respuesta judicial frente a los delitos contra la vida. Sin embargo, corresponden a estadísticas de 2025 y no representan necesariamente los mismos casos que contabiliza el SIEC durante 2026. Tampoco permiten establecer una relación directa entre sindicados, condenas y absoluciones sin conocer la metodología y el universo de cada registro.

Dos homicidios al día, en promedio

El denominado reloj del homicidio del SIEC ofrece otra dimensión del comportamiento de la violencia en el país.

Según el documento, durante 2026 ocurre un promedio aproximado de dos homicidios al día, 52 al mes y uno cada 15 horas.

La comparación con 2025 muestra que el promedio diario se mantiene en dos homicidios, mientras que el indicador mensual aumenta de 51 a 52.

El registro por día de la semana también muestra diferencias. Los domingos concentran la mayor cantidad de homicidios, con 95 casos, seguidos de los sábados, con 86. Los lunes y viernes registran 78 casos cada uno.

Los martes presentan la cifra más baja, con 50 homicidios.