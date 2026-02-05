Panamá sella alianza con el Smithsonian para proteger su patrimonio cultural

El <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura"><b>Ministerio de Cultura (MiCultura)</b> </a>y el <b><a href="/tag/-/meta/stri-instituto-smithsonian-de-investigaciones-tropicales">Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI)</a></b> firmaron un Convenio de Cooperación Cultural que busca fortalecer la investigación científica, la gestión del patrimonio y el intercambio técnico y educativo en el país.El acuerdo fue suscrito por la ministra de Cultura, <b>María Eugenia Herrera</b>, y la directora interina del STRI, <b>Oris Sanjur</b>, durante un acto protocolar realizado en la Ciudad de las Artes, con la presencia de autoridades e invitados especiales.Respaldado por la <b>Ley No. 90 de 2019</b> y el reconocimiento del Smithsonian como misión internacional en Panamá, el convenio establece mecanismos de colaboración en áreas como arqueología, antropología, geología y paleontología. También contempla la protección de sitios patrimoniales en riesgo, la capacitación conjunta, el acceso compartido a documentación científica y la divulgación de estudios de interés común.La alianza permitirá coordinar proyectos, compartir recursos y generar conocimiento especializado orientado a la conservación del patrimonio cultural panameño, impulsando además el desarrollo sostenible de la nación junto a una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo.