Panamá sella alianza con el Smithsonian para proteger su patrimonio cultural

El Ministerio de Cultura (MiCultura) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) firmaron un Convenio de Cooperación Cultural que busca fortalecer la investigación científica, la gestión del patrimonio y el intercambio técnico y educativo en el país.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y la directora interina del STRI, Oris Sanjur, durante un acto protocolar realizado en la Ciudad de las Artes, con la presencia de autoridades e invitados especiales.

Respaldado por la Ley No. 90 de 2019 y el reconocimiento del Smithsonian como misión internacional en Panamá, el convenio establece mecanismos de colaboración en áreas como arqueología, antropología, geología y paleontología.

También contempla la protección de sitios patrimoniales en riesgo, la capacitación conjunta, el acceso compartido a documentación científica y la divulgación de estudios de interés común.

La alianza permitirá coordinar proyectos, compartir recursos y generar conocimiento especializado orientado a la conservación del patrimonio cultural panameño, impulsando además el desarrollo sostenible de la nación junto a una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo.