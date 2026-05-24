Panamá supera los 230 homicidios en 2026; crece alarma por inseguridad en el país

Panamá atraviesa uno de los periodos más violentos de los últimos años. Hasta el martes 19 de mayo de 2026, el Ministerio Público registró 230 homicidios a nivel nacional, una cifra que ya supera el total acumulado hasta el cierre de mayo de 2025, cuando se contabilizaron 229 asesinatos.

En apenas 140 días transcurridos de 2026, el país mantiene un promedio de 1.64 homicidios diarios, por encima del ratio de 1.51 registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Las cifras reflejan una escalada de violencia que se ha intensificado particularmente durante las últimas semanas de mayo, mes marcado por múltiples homicidios de alto impacto, balaceras en zonas urbanas y ataques vinculados al crimen organizado.

Uno de los casos que más conmocionó al país fue el asesinato de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Ossa Sánchez, de 38 años, ocurrido la noche del 18 de mayo en Pueblo Nuevo, Ciudad de Panamá.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es su expareja sentimental, quien permanece detenido provisionalmente. El caso es investigado como un posible femicidio.

Ese mismo día también fue asesinado a tiros Juan Ruperto Degracia Murillo, representante del corregimiento de Veladero de Tolé, en la provincia de Chiriquí.

Según reportes oficiales, el político fue emboscado por sicarios armados cuando llegaba a la residencia de un familiar en el sector de Llano Limón. El ataque dejó además cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Mayo también ha estado marcado por violentas balaceras en áreas de alta circulación vehicular de la capital.

Uno de los episodios recientes ocurrió en el sector de Villa de las Fuentes, en la vía Ricardo J. Alfaro, donde un hombre fue asesinado a tiros en medio del tráfico por sujetos que se desplazaban en motocicletas.

Otro ataque armado ocurrió en la vía Domingo Díaz, donde dos personas fueron atacadas dentro de un vehículo con más de 30 detonaciones.

Las autoridades judiciales han advertido que gran parte de los casos continúa relacionados con disputas territoriales entre pandillas, ajustes de cuentas y actividades ligadas al narcotráfico.

El fiscal de homicidios del área metropolitana, Jorge Ferguson, indicó que varios de los casos registrados este mes presentan características propias de ejecuciones vinculadas al crimen organizado.

Las zonas con mayor incidencia continúan siendo el distrito de Panamá, San Miguelito y la provincia de Colón.

Dentro del área metropolitana, corregimientos como Chilibre, Pedregal y Ernesto Córdoba Campos encabezan el número de homicidios reportados en lo que va del año.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), hasta marzo Panamá mantenía una tasa de 2.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque el ritmo de violencia registrado en mayo apunta a un aumento sostenido.

Los informes oficiales también revelan que más de la mitad de las víctimas de homicidio tienen entre 18 y 29 años.

Hasta abril, además, el país acumulaba nueve femicidios, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa desarrollando operativos contra estructuras criminales en distintos puntos del país, incluyendo acciones contra pandillas y redes ligadas al narcotráfico.

Sin embargo, el incremento de los homicidios durante mayo ha reavivado el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad y el impacto del crimen organizado en sectores urbanos del país.