Panamá volverá a la prueba PISA en 2029 para medir impacto de reformas educativas

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la mañana de este sábado 28 de marzo que Panamá volverá a participar en la prueba PISA en 2029, como parte de una estrategia planificada para medir el impacto de las reformas que actualmente se implementan en el sistema educativo.

De acuerdo con el Meduca, la decisión responde a un enfoque “responsable y alineado” con los cambios estructurales en curso, especialmente el rediseño curricular y el fortalecimiento de las competencias docentes.

Para ese año, Panamá espera encontrarse en una fase intermedia de estas transformaciones, lo que permitirá evaluar resultados más concretos y sostenibles.

El Meduca explicó que el retorno a PISA no será inmediato, sino que busca coincidir con un momento en el que las reformas ya estén en marcha y generando impacto. Entre estas acciones destacan los procesos continuos de capacitación docente y programas como “Entre pares”, orientados a mejorar la enseñanza e integrar herramientas tecnológicas en el aula.

La participación en 2029 permitirá medir con mayor precisión el desempeño de los estudiantes panameños en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias, en comparación con otros países.

Las autoridades subrayaron que más allá de una participación inmediata, la prioridad es que los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles.

En ese sentido, la evaluación internacional servirá como un termómetro del avance en la calidad educativa del país.