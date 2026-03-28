Panamá volverá a la prueba PISA en 2029 para medir impacto de reformas educativas

<a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">El Ministerio de Educación (Meduca) </a>anunció la mañana de este sábado 28 de marzo que Panamá volverá a participar <a href="/tag/-/meta/pisa">en la prueba PISA en 2029</a>, como parte de una estrategia planificada para medir el impacto de las reformas que actualmente se implementan en el sistema educativo.De acuerdo con el Meduca, la decisión responde a un enfoque 'responsable y alineado' con los cambios estructurales en curso, especialmente el rediseño curricular y el fortalecimiento de las competencias docentes.Para ese año, Panamá espera encontrarse en una fase intermedia de estas transformaciones, lo que permitirá evaluar resultados más concretos y sostenibles.El Meduca explicó que el retorno a PISA no será inmediato, sino que busca coincidir con un momento en el que las reformas ya estén en marcha y generando impacto. Entre estas acciones destacan los procesos continuos de capacitación docente y programas como 'Entre pares', orientados a mejorar la enseñanza e integrar herramientas tecnológicas en el aula.La participación en 2029 permitirá medir con mayor precisión el desempeño de los estudiantes panameños en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias, en comparación con otros países.Las autoridades subrayaron que más allá de una participación inmediata, la prioridad es que los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles.En ese sentido, la evaluación internacional servirá como un termómetro del avance en la calidad educativa del país.