Lucy Molinar denuncia ‘botadera inmoral de plata’ y defiende reforma educativa tras presentar resultados 2025 de Meduca

Tras presentar el informe Resultados 2025 y Acciones 2026, la ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió la gestión del Meduca en un año “extremadamente complejo” y lanzó duras críticas contra prácticas administrativas del pasado, sobrecostos en contratos tecnológicos y la débil participación de la sociedad civil en la defensa de los cambios estructurales del sistema educativo panameño.

Resultados 2025: conectividad total, rediseño curricular y bienestar estudiantil

El informe institucional del Meduca detalla que 2025 cerró con el 100% de las escuelas públicas conectadas a internet, beneficiando a 3,102 centros educativos en todo el país, mediante una combinación de fibra óptica (58 %) y conexión satelital (42 %). Este hito, presentado como base para la transformación educativa de 2026, se suma a la ejecución de 30 redes docentes por especialidad, que integran a más de 51 mil educadores, y a 10 mil horas de capacitación docente bajo un enfoque continuo. En el ámbito estudiantil, el informe destaca la entrega de 139 millones de meriendas escolares y 19 millones de platos de almuerzo, beneficiando a más de 552 mil estudiantes, así como la expansión de programas culturales y deportivos, con 125 mil alumnos en bandas de música, participación histórica en los Juegos Codicader y el fortalecimiento de la atención psicoemocional mediante la incorporación de 926 profesionales en gabinetes psicopedagógicos. En infraestructura, Meduca reporta 45 proyectos inaugurados, 167 en desarrollo, una inversión superior a B/.533 millones y una reducción progresiva de las llamadas aulas rancho, además de 11,656 trabajos de mantenimiento que impactaron al 80 % del estudiantado.

“Aquí hubo una botadera de plata inmoral”, acusa la ministra