  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Lucy Molinar denuncia ‘botadera inmoral de plata’ y defiende reforma educativa tras presentar resultados 2025 de Meduca

El Meduca presentó los resultados de la gestión educativa 2025 y las principales acciones que se ejecutarán a partir del año escolar 2026.
El Meduca presentó los resultados de la gestión educativa 2025 y las principales acciones que se ejecutarán a partir del año escolar 2026. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 21/01/2026 15:11
El Ministerio de Educación expuso avances en aprendizaje, bienestar e infraestructura, mientras su titular cuestionó sobrecostos heredados, exigió acompañamiento social y advirtió que la próxima reforma no buscará consensos fáciles

Tras presentar el informe Resultados 2025 y Acciones 2026, la ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió la gestión del Meduca en un año “extremadamente complejo” y lanzó duras críticas contra prácticas administrativas del pasado, sobrecostos en contratos tecnológicos y la débil participación de la sociedad civil en la defensa de los cambios estructurales del sistema educativo panameño.

Resultados 2025: conectividad total, rediseño curricular y bienestar estudiantil

El informe institucional del Meduca detalla que 2025 cerró con el 100% de las escuelas públicas conectadas a internet, beneficiando a 3,102 centros educativos en todo el país, mediante una combinación de fibra óptica (58 %) y conexión satelital (42 %). Este hito, presentado como base para la transformación educativa de 2026, se suma a la ejecución de 30 redes docentes por especialidad, que integran a más de 51 mil educadores, y a 10 mil horas de capacitación docente bajo un enfoque continuo.

En el ámbito estudiantil, el informe destaca la entrega de 139 millones de meriendas escolares y 19 millones de platos de almuerzo, beneficiando a más de 552 mil estudiantes, así como la expansión de programas culturales y deportivos, con 125 mil alumnos en bandas de música, participación histórica en los Juegos Codicader y el fortalecimiento de la atención psicoemocional mediante la incorporación de 926 profesionales en gabinetes psicopedagógicos.

En infraestructura, Meduca reporta 45 proyectos inaugurados, 167 en desarrollo, una inversión superior a B/.533 millones y una reducción progresiva de las llamadas aulas rancho, además de 11,656 trabajos de mantenimiento que impactaron al 80 % del estudiantado.

“Aquí hubo una botadera de plata inmoral”, acusa la ministra

Luego de la presentación, Molinar elevó el tono ante los medios. Cuestionó la ausencia de una sociedad civil activa cuando se ejecutan políticas correctas, y defendió la necesidad de “rayar la cancha” para evitar que el acompañamiento externo se convierta en una repartición de intereses.

La ministra denunció que, al llegar a Meduca, el Estado pagaba 14 millones de dólares anuales por internet escolar, cuando —según dijo— el costo real de mercado ronda los 700 mil dólares. “¿En quién se roba?”, expresó, antes de corregirse, subrayando que se trata de irregularidades ya denunciadas y ocurridas en años anteriores.

Molinar afirmó que rescatar la estructura institucional y el ánimo del personal docente fue el mayor desafío de 2025, tras una década de desgaste del sistema. En ese contexto, defendió el rediseño curricular que entrará en vigencia en 2026, insistiendo en que la reforma educativa “no busca complacer”, sino garantizar el derecho de las futuras generaciones.

Sobre la discusión legislativa, fue enfática: el Meduca se alineará con la Asamblea Nacional y no permitirá reformas paralelas. “El derecho de nuestra juventud está por encima de cualquier particularidad”, afirmó, advirtiendo que, sin una ley sólida y técnicamente responsable, no continuará en el proceso.

VIDEOS
Lo Nuevo