Lucy Molinar denuncia ‘botadera inmoral de plata’ y defiende reforma educativa tras presentar resultados 2025 de Meduca

El informe institucional del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion" target="_blank">Meduca</a></b> detalla que <b>2025 cerró con el 100% de las escuelas públicas conectadas a internet</b>, beneficiando a <b>3,102 centros educativos</b> en todo el país, mediante una combinación de <b>fibra óptica (58 %) y conexión satelital (42 %)</b>. Este hito, presentado como base para la transformación educativa de 2026, se suma a la ejecución de <b>30 redes docentes por especialidad</b>, que integran a <b>más de 51 mil educadores</b>, y a <b>10 mil horas de capacitación docente</b> bajo un enfoque continuo.En el ámbito estudiantil, el informe destaca la entrega de <b>139 millones de meriendas escolares</b> y <b>19 millones de platos de almuerzo</b>, beneficiando a <b>más de 552 mil estudiantes</b>, así como la expansión de programas culturales y deportivos, con <b>125 mil alumnos en bandas de música</b>, participación histórica en los Juegos Codicader y el fortalecimiento de la atención psicoemocional mediante la incorporación de <b>926 profesionales</b> en gabinetes psicopedagógicos.En infraestructura, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion" target="_blank">Meduca</a> </b>reporta <b>45 proyectos inaugurados</b>, <b>167 en desarrollo</b>, una inversión superior a <b>B/.533 millones</b> y una reducción progresiva de las llamadas <b>aulas rancho</b>, además de <b>11,656 trabajos de mantenimiento</b> que impactaron al <b>80 % del estudiantado</b>.