Panamá y el mundo: las noticias que marcaron este sábado 24 de octubre

La agenda informativa de este sábado 24 de octubre estuvo marcada por acontecimientos de relevancia nacional e internacional, entre ellos el fallecimiento de la periodista y docente Griselda López, avances en la identificación de víctimas de la invasión de 1989, la reconstrucción de viviendas afectadas por el reciente sismo y alertas sanitarias en comunidades de Veraguas.

-El periodismo y la cultura panameña lamentaron la muerte de Griselda López, a los 88 años, reconocida por su trayectoria y legado. La noticia fue confirmada a La Estrella de Panamá por la exmagistrada Alma Montenegro de Fletcher, quien fue una de sus mejores amigas.

-La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó sobre la identificación científica de los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, quien tenía 21 años cuando falleció durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

-El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó la primera casa completamente reconstruida para una familia afectada por el sismo del pasado 9 de octubre en provincias centrales.

-El Ministerio de Salud (Minsa) detectó coliformes totales y fecales en algunas muestras de agua analizadas en comunidades de Veraguas. Ante esta situación, las autoridades reforzaron la vigilancia sanitaria tras un deslizamiento de tierra registrado en una antigua zona minera de Remance.

-El rey de España, Felipe VI, fue sometido a una cirugía de cataratas en el ojo izquierdo este sábado. El procedimiento se realizó en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, según informaron la revista ¡Hola! y el diario español ABC.