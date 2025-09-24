Parque Natural Metropolitano descarta presencia de ‘criatura extraterrestre’

A través de un comunicado, el Parque Natural Metropolitano se ha pronunciado luego de una serie de publicaciones a través de redes sociales que se han viralizado y se refieren a un supuesto alienígena procedente de un meteorito que cayó en el corregimiento de Pedregal, en la provincia de Panamá.

Recientemente, se dio a conocer que la ‘criatura alienígena’ había sido liberada en el área del búnker 1002, conocido como “El Castillo”, dentro del Parque Natural Metropolitano.

“Esta información es totalmente falsa. No existe ninguna criatura extraterrestre ni evento de este tipo en el Parque Natural Metropolitano”, dice la nota publicada en las cuentas oficiales de la reserva.

Además, se alerta que el área del búnker 1002 es de acceso restringido y permanece cerrada al público. Todo ingreso no autorizado infringe las normas del Parque Natural Metropolitano y puede ser objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.

Destaca el comunicado que el contenido difundido, especialmente a través de Tik Tok, corresponde únicamente a una narrativa ficticia creada por el usuario y no representa hechos reales.