PANAMÁ

Parque Natural Metropolitano descarta presencia de ‘criatura extraterrestre’

El Parque Natural Metropolitano he hecho un llamado a la calma y pide a la comunidad no dejarse llevar por rumores o información no verificada en redes sociales.
Cedida
Por
Kathyria Caicedo
  • 24/09/2025 08:38
Un contenido viral sobre la presencia de un supuesto alienígena liberado en el Parque Natural Metropolitano ha generado una reacción de la administración de esta área protegida.

A través de un comunicado, el Parque Natural Metropolitano se ha pronunciado luego de una serie de publicaciones a través de redes sociales que se han viralizado y se refieren a un supuesto alienígena procedente de un meteorito que cayó en el corregimiento de Pedregal, en la provincia de Panamá.

Recientemente, se dio a conocer que la ‘criatura alienígena’ había sido liberada en el área del búnker 1002, conocido como “El Castillo”, dentro del Parque Natural Metropolitano.

“Esta información es totalmente falsa. No existe ninguna criatura extraterrestre ni evento de este tipo en el Parque Natural Metropolitano”, dice la nota publicada en las cuentas oficiales de la reserva.

Además, se alerta que el área del búnker 1002 es de acceso restringido y permanece cerrada al público. Todo ingreso no autorizado infringe las normas del Parque Natural Metropolitano y puede ser objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.

Destaca el comunicado que el contenido difundido, especialmente a través de Tik Tok, corresponde únicamente a una narrativa ficticia creada por el usuario y no representa hechos reales.

