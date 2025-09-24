Parque Natural Metropolitano descarta presencia de ‘criatura extraterrestre’

A través de un comunicado, el <b><a href="/tag/-/meta/parque-natural-metropolitano">Parque Natural Metropolitano</a></b> se ha pronunciado luego de una serie de publicaciones a través de redes sociales que se han viralizado y se refieren a un supuesto alienígena procedente de un meteorito que cayó en el corregimiento de Pedregal, en la provincia de Panamá.Recientemente, se dio a conocer que la ‘criatura alienígena’ había sido liberada en el <b>área del búnker 1002, conocido como 'El Castillo'</b>, dentro del Parque Natural Metropolitano.<i>'Esta información es totalmente falsa. </i><i><b>No existe ninguna criatura extraterrestre</b></i><i> ni evento de este tipo en el Parque Natural Metropolitano', </i>dice la nota publicada en las cuentas oficiales de la reserva. Además, se alerta que <b>el área del búnker 1002 es de acceso restringido y permanece cerrada al público. </b>Todo ingreso no autorizado infringe las normas del Parque Natural Metropolitano y puede ser objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.Destaca el comunicado que el contenido difundido, especialmente a <b>través de Tik Tok</b>, corresponde únicamente a una narrativa ficticia creada por el usuario y no representa hechos reales.