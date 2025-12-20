Piden cambiar medida cautelar de casa por cárcel a detenido en caso de jamones del IMA

El representante del corregimiento de Unión Santeña, Euclides Pimentel, solicitó al Consejo Provincial de Panamá, a la Asamblea Nacional y a la Gobernación de Panamá que intercedan para que se modifique la medida cautelar de casa por cárcel impuesta a Alexander Mendieta, detenido por el caso de la supuesta venta ilegal de jamones y bolsas de comida de las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Durante una sesión del Consejo Provincial, Pimentel manifestó que, aunque la investigación debe continuar su curso legal, la medida cautelar aplicada resulta excesiva, tomando en cuenta que el caso involucra nueve jamones y 15 bolsas de comida, cuyo valor, según indicó, podría ser atendido por un juez de Paz.

El representante explicó que Mendieta, de 62 años, subsiste de la venta ambulante de billetes de lotería y de trabajos ocasionales en la comunidad, por lo que mantenerlo bajo arresto domiciliario por seis meses equivale a privarlo, junto a su familia, de su único sustento económico. “Es prácticamente condenarlo a él y a su familia a pasar hambre”, recalcó.

Pimentel añadió que no existe riesgo de fuga, ya que el imputado no perdería su vivienda ni sus pertenencias por enfrentar el proceso judicial, el cual, aseguró, podrá aclararse ante las autoridades. Por ello, consideró que una medida de firma periódica sería más justa y permitiría que Mendieta continúe trabajando.

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) imputó cargos a Mendieta por el delito de peculado doloso en calidad de cómplice, tras una investigación relacionada con la venta y distribución irregular de jamones tipo picnic y bolsas navideñas correspondientes al año 2025, propiedad del IMA. Según las autoridades, los productos habrían sido comercializados y entregados sin autorización institucional, lo que activó las alertas internas del instituto.

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que se detectaron irregularidades y que se están recopilando informes para determinar posibles responsabilidades adicionales, tanto de particulares como de terceros.

No obstante, Pimentel sostuvo que se trata de un grave error, al afirmar que los jamones y las bolsas fueron comprados legalmente durante la Naviferia de Unión Santeña. Explicó que, ante la falta de energía eléctrica para su adecuada refrigeración, los productos fueron trasladados por familiares a la vivienda de Mendieta únicamente para su resguardo, negando que haya existido venta ilegal o robo. “Todo esto se podrá demostrar en su momento”, afirmó.

Ante la solicitud de cambio de la medida cautelar, la vicegobernadora de la provincia de Panamá, Yessenia Sánchez, señaló que conoce la región de Chepo y los problemas de refrigeración y almacenamiento de alimentos, por lo que se comprometió a conversar con el director del IMA para coordinar una reunión con el representante Pimentel y los familiares del detenido.

“Estoy segura de que el director del IMA los escuchará para que se pueda llegar a un arreglo y no se cometa alguna injusticia”, expresó Sánchez.

Por su parte, el Consejo Provincial de Panamá y la Asamblea Nacional informaron que pondrán a disposición sus equipos legales para apoyar la defensa de Mendieta, a fin de que el caso sea presentado con pruebas y respaldo jurídico ante las instancias correspondientes.