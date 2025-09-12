Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del domingo 14 de septiembre de 2025, según la IA

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este domingo 14 de septiembre:

- 5

- 8

-6

Conoce los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, correspondiente miércoles 10 de septiembre 2025

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 2305

Letras - ACDA

Serie - 19

Folio - 3

Segundo Premio - 4744

Tercer premio - 0891