Hijo de Díaz Herrera cuenta el trauma por las históricas acusaciones contra Noriega

Aunque hizo estudios en Mercadeo, un curso de literatura lo cambió todo. 'Me fascinó. Fui donde mi orientador y le dije que quería cambiar de carrera. Me respondió: ‘Nadie gana dinero con eso, te vas a morir de hambre’. En ese momento dudé, tenía apenas 20 años. Pero la semilla ya estaba plantada'.Hoy, Roberto Díaz ha publicado cinco libros infantiles. Uno de ellos, Mi orgullo panameño, lo escribió al regresar a Panamá hace casi 14 años. 'Vi que hacía falta educación ambiental y cívica. Observaba cómo en la playa la gente dejaba basura y los jóvenes me decían: ‘Eso lo busca alguien’ o ‘se lo lleva el mar’. Entonces entendí que había que sembrar otra conciencia en la nueva generación'.El libro busca precisamente educar desde la infancia para crear una sociedad más consciente. 'Quiero que las nuevas generaciones tengan esa cultura de respeto al medioambiente y a los valores cívicos. No podemos seguir repitiendo la indiferencia. En países vecinos como Costa Rica ya están más avanzados en estos temas, y Panamá no puede quedarse atrás'.Su próximo libro es una autobiografía. 'Esas experiencias me han ayudado mucho, sobre todo ahora conforme voy trabajando en esta autobiografía donde comparto mi historia y la de mi familia, precisamente porque quiero crear algo para las personas que se sienten estancadas en nuestra cultura machista'.Roberto Díaz confiesa que su vida pudo haber tomado un rumbo oscuro. 'El odio me estaba matando por dentro. Tenía dos caminos: seguir alimentándolo o buscar cómo liberarme de él. Elegí perdonar. Y no porque los otros lo merecieran, sino porque yo necesitaba vivir en paz'.Ese acto de perdón, explica, no borra el pasado ni las cicatrices, pero le permitió encontrar el propósito de contar su historia y usarla para educar.El apellido Díaz Herrera está inscrito en la historia política de Panamá por las denuncias que debilitaron a la dictadura militar. Pero el relato de Roberto hijo muestra el otro lado de esa historia: el impacto íntimo y humano de los episodios políticos en la vida familiar.'Yo tenía 15 años cuando todo pasó. Hoy entiendo que la vida me puso a prueba muy temprano. Aprendí que la rabia y el dolor, si no los transformas, te consumen. Pero si logras perdonar y usarlos para construir, se convierten en fuerza', afirma.Su vida, marcada por la violencia y el silencio, hoy se proyecta hacia la literatura, la educación y la siembra de valores en los más jóvenes. Una forma de reconciliarse con el pasado y dejar un legado distinto al de las armas: el de las palabras.