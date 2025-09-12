MEF confirma hackeo a su sistema y sustracción de documentos

<b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman</a></b>, confirmó que el incidente de posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del Ministerio, este martes, resultó en un hackeo y sustracción de documentos. <i>'Se extranjeron algunos documentos del </i><i><b>Departamento de Asesoría Legal,</b></i><i> que en efecto son público, y no tienen relevancia. El crimen es haber penetrado el sistema'</i>, reveló<b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman"> Chapman</a></b>, este jueves, durante su participación en un evento de Latinex. <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">El ministro del MEF</a></b> aclaró que pese a la sustracción de documentos <i>'no hay ninguna consencuencia material de la información obtenida'.</i> Mencionó que el caso lo denunciaron al<b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico"> Ministerio Público</a></b> para iniciar una investigación formal, que permita identificar al responsable o los responsables que vulneraron el sistema informático del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">MEF. </a></b><b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Chapman</a></b> también descartó que datos de la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos</a></b> o de los contribuyentes fueran afectados.