Diosdado Cabello acepta que embarcación fue destruida por Estados Unidos, pero niega vínculo con narcotráfico

Diosdado Cabello reveló que Venezuela comenzó una investigación para sobre la destrucción de una lancha en la que viajaban 11 hombres del estado Sucre.

Cabello aceptó el ataque a la embarcación por tropas estadounidenses 11 días después de que el ministro de Comunicación del régimen Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, aseguró que el video publicado por el presidente Donald Trump, en sus redes sociales, había sido creado con inteligencia artificial.

Además, Cabello aseguró que los ocupantes de la lancha, que utilizaba cuatro motores y salió de la zona de San Juan de Unare, en Sucre, no eran narcotraficantes.

Las declaraciones de Cabello se dan en medio de una crisis política entre Estados Unidos y Venezuela, la cual comenzó con el despliegue de buques, tropas, un submarino y aviones al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Cabello este jueves 11 de septiembre, según el diario El Tiempo, insistió en que Estados Unidos no podrá derrocar a la “revolución” de Bolívar en Venezuela.

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes”, declaró Cabello según el rotativo colombiano.

Según Cabello, cuando las autoridades preguntaron en los pueblos los pobladores aseguraron que ninguno de las víctimas pertenecía a los cárteles de Los Soles o el Tren de Aragua.

“Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, reveló Cabello en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Además, Cabello dijo que era una “tremenda falsedad, tremenda mentira”, que la lancha llevara droga a Estados Unidos.

Aunque en Estados Unidos afirmaron que la lancha llevaba un cargamento de droga que en el mercado de las ciudades de Miami y Nueva York podría costar entre 100 y 150 millones de dólares.

También se aclaró que la lancha iba desde el estado Sucre hasta la isla de Trinidad y Tobago y que fue destruida en aguas internacionales.

“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin fórmula de juicio, diciendo que habían asesinado a esas personas porque eran del Tren de Aragua. ¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, dijo Cabello en su intervención de acuerdo con El Tiempo.