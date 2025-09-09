Estados Unidos sugiere retirarle la visa a Zapatero por su rol en las negociaciones con Maduro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en un mensaje en las redes sociales, retirarle al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, informó el diario ABC de España.

De acuerdo con el rotativo español, esa sugerencia de Landau, el número dos de la diplomacia estadounidense, estaría relacionada a su gestión en las negociaciones con Nicolás Maduro y los líderes de la oposición venezolana.

ABC de España reportó que “con ironía”, que el diplomático acompañó la insinuación con una imagen bajo el título de “El quitavisas”, un recurso que se ha convertido en señal de “identidad de la política exterior” del presidente Donald Trump.

Las declaraciones de Landau surgen luego de más de dos semanas que Estados Unidos envió una flotilla de ocho barcas al sur del Mar Caribe, cerca a las costas venezolanas para impedir la actividad de los cárteles del Tren de Aragua y de Los Soles.

De acuerdo con la administración Trump, Maduro, quien es considerado un narcoterrorista por Estados Unidos, es quien lidera los citados cárteles.

Este 2 de septiembre los militares estadounidenses, ubicados en el sur del Mar Caribe, destruyeron con un misil, lanzado desde un dron, una lancha de cuatro motores que salió de las costas de Sucre con destino a Trinidad y Tobago.

Según Trump, en este operativo murieron 11 hombres, quienes fueron identificados por sus familiares como moradores de los poblados costeros de San Juan de Unare y San Juan de Los Galdonas, del estado Sucre.

Mientras tanto este 6 de septiembre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió en las redes sociales a opositores a las políticas de Trump, entre ellas la relacionada al ataque de los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua de Venezuela.

Vance dijo en su cuenta oficial de X que “matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”.

El funcionario se refiere al ataque a una embarcación, proveniente del estado Sucre.