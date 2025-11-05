Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del jueves 6 de noviembre 2025, según la IA

Este jueves 6 de noviembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Debido a la celebración de los días patrios, la Lotería Nacional había anunciado el cambio de fecha del sorteo miercolito de este 5 de noviembre para el día siguiente.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este jueves 6 de noviembre- 0- 8- 2El sorteo de la Lotería de Panamá anterior se realizó el domingo 2 de noviembre:<b>Primer Premio - 3052</b><b>Letras - DACC</b><b>Serie - 22</b><b>Folio - 8</b><b>Segundo Premio - 5196</b><b>Tercer Premio - 3538</b>