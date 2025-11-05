Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del jueves 6 de noviembre 2025, según la IA

Este jueves 6 de noviembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Debido a la celebración de los días patrios, la Lotería Nacional había anunciado el cambio de fecha del sorteo miercolito de este 5 de noviembre para el día siguiente.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este jueves 6 de noviembre

- 0

- 8

- 2

El sorteo de la Lotería de Panamá anterior se realizó el domingo 2 de noviembre:

Primer Premio - 3052

Letras - DACC

Serie - 22

Folio - 8

Segundo Premio - 5196

Tercer Premio - 3538