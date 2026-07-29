Policía debe $71 millones a sus jubilados y enfrenta reclamos por uniformes

<b>La comparecencia dejó claro que el problema no se reduce al dinero</b>. Fernández explicó que los policías que cumplen 30 años deben atravesar un proceso administrativo antes de pasar a la planilla de jubilados.'Para el cambio a la planilla de jubilados lleva un proceso administrativo, normalmente es algo tedioso o incómodo para ellos, pero deben cumplir con los procesos administrativos antes del cambio de planilla', explicó.<b>El funcionario agregó que el Ministerio trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas </b>para hacer los cambios y que utiliza ahorros salariales para atender los pagos pendientes.El Ministerio sostuvo, además, que las jubilaciones ordinarias cuentan con recursos y que quienes ya reciben la pensión están cobrando.Pero la transición genera espera.Fernández explicó que existe un atraso para quienes recién cumplen los 30 años y deben pasar a la planilla correspondiente. El proceso puede tomar aproximadamente seis meses o un año, según la explicación ofrecida en la sesión.Palacios buscó una fecha concreta para quienes están esperando.'¿Y ellos en esos 925 jubilados deberían tener respuesta entre septiembre, octubre de este año?', preguntó.Fernández respondió que muchos del primer cuatrimestre ya fueron trasladados y que los del segundo cuatrimestre estaban en trámite.Palacios insistió en la necesidad de que los policías tengan certeza sobre cuándo recibirán lo que les corresponde.'Si usted me dice a mí, por ejemplo, te voy a pagar pasado mañana, yo espero que pasado mañana me pague', expresó. Y pidió que los funcionarios informen a los jubilados si sus pagos estarán listos en diciembre o enero.