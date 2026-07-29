Policía debe $71 millones a sus jubilados y enfrenta reclamos por uniformes

Mientras el Ministerio de Seguridad Pública solicita nuevos recursos para vehículos, tecnología y operaciones, la institución arrastra una deuda de $71 millones con policías jubilados por concepto de prima de antigüedad. La cifra surgió durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto, cuando el diputado Augusto Palacios llevó la discusión hacia los funcionarios que ya cumplieron 30 años de servicio y todavía esperan completar su salida administrativa. La pregunta comenzó con una preocupación que, según Palacios, llega directamente de los policías. “Hay muchas personas que nos escriben y nos mencionan el tema que ya han cumplido sus 30 años y a la fecha todavía no se le ha pagado su liquidación”, planteó el diputado. Luego preguntó cuánto dinero hace falta para atender las jubilaciones de la Policía Nacional. La respuesta de Nicomedes Fernández, director de Administración y Finanzas del Ministerio de Seguridad Pública, expuso el tamaño de la deuda. “Nosotros encontramos un ministerio con 12 años sin haber asumido estos costos, habían 90 millones de deuda con la prima antigüedad”, afirmó. Según Fernández, durante los dos últimos años el Ministerio pagó $19.5 millones por ese concepto. Pero el saldo sigue siendo alto. “Sí tenemos todavía pendiente asumir 71 millones que se le deben a los que ya son jubilados y se le debe prima antigüedad”, dijo.

La deuda y el trámite para jubilarse

La comparecencia dejó claro que el problema no se reduce al dinero. Fernández explicó que los policías que cumplen 30 años deben atravesar un proceso administrativo antes de pasar a la planilla de jubilados. “Para el cambio a la planilla de jubilados lleva un proceso administrativo, normalmente es algo tedioso o incómodo para ellos, pero deben cumplir con los procesos administrativos antes del cambio de planilla”, explicó. El funcionario agregó que el Ministerio trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer los cambios y que utiliza ahorros salariales para atender los pagos pendientes. El Ministerio sostuvo, además, que las jubilaciones ordinarias cuentan con recursos y que quienes ya reciben la pensión están cobrando. Pero la transición genera espera. Fernández explicó que existe un atraso para quienes recién cumplen los 30 años y deben pasar a la planilla correspondiente. El proceso puede tomar aproximadamente seis meses o un año, según la explicación ofrecida en la sesión. Palacios buscó una fecha concreta para quienes están esperando. “¿Y ellos en esos 925 jubilados deberían tener respuesta entre septiembre, octubre de este año?”, preguntó. Fernández respondió que muchos del primer cuatrimestre ya fueron trasladados y que los del segundo cuatrimestre estaban en trámite. Palacios insistió en la necesidad de que los policías tengan certeza sobre cuándo recibirán lo que les corresponde. “Si usted me dice a mí, por ejemplo, te voy a pagar pasado mañana, yo espero que pasado mañana me pague”, expresó. Y pidió que los funcionarios informen a los jubilados si sus pagos estarán listos en diciembre o enero.

Uniformes: otra necesidad básica

La discusión sobre las condiciones de los policías no terminó con las jubilaciones. La diputada Yamireliz Chong, de libre postulación, relató que un policía le pidió ayuda por la falta de uniformes. “Diputada, pelee por nosotros que no tenemos uniformes”, le dijo el agente, según relató Chong ante la comisión. La diputada agregó que otros policías también reportaron falta de uniformes y botas, incluso un caso en el que un agente le dijo que tuvo que comprar las botas por su cuenta. Ábrego respondió que el Ministerio ya compró uniformes y botas y que las entregas se realizan por partes. “Se hizo la compra de los uniformes para los miembros de la Policía Nacional, igualmente botas que están siendo entregados paulatinamente”, dijo. Añadió que la entrega completa debe culminar entre agosto y septiembre, con dos uniformes y un par de botas para cada policía nacional. Fernández agregó otro dato: “La Policía Nacional ya mantiene más del 80% de los uniformes”. La distribución pendiente depende de la actualización de las tallas por zona.

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