Policía Nacional refuerza seguridad en Bocas del Toro con nuevos agentes y vehículos

Emiliana Tuñón
  • 21/01/2026 11:36
La provincia de Bocas del Toro contará con más policías y patrullas como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y la paz ciudadana.

La provincia de Bocas del Toro será fortalecida en materia de seguridad con la incorporación de 50 nuevos agentes de la Policía Nacional y un número adicional de vehículos patrulla, que serán distribuidos en distintos puntos del territorio para contrarrestar los recientes hurtos en áreas productivas y ampliar la presencia policial.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, durante una gira de trabajo por la provincia, donde detalló que los nuevos uniformados se sumarán al servicio tras la graduación de la próxima promoción policial, prevista en aproximadamente 15 días, como parte de las acciones para garantizar la paz ciudadana.

Como parte del fortalecimiento institucional, Abrego informó además sobre el proyecto de construcción de la nueva sede principal de la Policía Nacional en Changuinola, que funcionará en las antiguas instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, inmuebles que permanecieron abandonados por más de una década.

Refuerzan la vigilancia policial en Bocas del Toro
Autoridades reportan resultados positivos de la Operación Odiseo

Sobre los resultados de la Operación Odiseo, el ministro de Seguridad Pública informó que se han registrado avances importantes, incluyendo capturas significativas y un refuerzo de la vigilancia policial en sectores con alta incidencia delictiva, acciones orientadas a recuperar la tranquilidad y fortalecer la seguridad en la provincia.

Durante la jornada también se abordaron temas vinculados a la dinámica fronteriza entre Panamá y Costa Rica. El titular de Seguridad Pública indicó que, en coordinación con la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, así como con el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras, se trabaja en la habilitación de rutas peatonales que permitan agilizar el tránsito comercial y turístico, en conjunto con los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud.

