Policía Nacional refuerza seguridad en Bocas del Toro con nuevos agentes y vehículos

La provincia de Bocas del Toro será fortalecida en materia de seguridad con la incorporación de 50 nuevos agentes de la Policía Nacional y un número adicional de vehículos patrulla, que serán distribuidos en distintos puntos del territorio para contrarrestar los recientes hurtos en áreas productivas y ampliar la presencia policial.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, durante una gira de trabajo por la provincia, donde detalló que los nuevos uniformados se sumarán al servicio tras la graduación de la próxima promoción policial, prevista en aproximadamente 15 días, como parte de las acciones para garantizar la paz ciudadana.

Como parte del fortalecimiento institucional, Abrego informó además sobre el proyecto de construcción de la nueva sede principal de la Policía Nacional en Changuinola, que funcionará en las antiguas instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, inmuebles que permanecieron abandonados por más de una década.