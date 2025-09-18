¿Por qué se vetó la ley sobre abogacía?, Mulino explica las razones

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino hizo referencia a las razones para vetar el Proyecto de ley 168 que buscaba modificar la Ley 350 que regula el ejercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá.

El veto se dio a conocer el miércoles, luego que la propuesta legislativa retornara a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo.

Durante su pronunciamento, Mulino expresó: “yo como abogado quisiera una profesión más responsable y ejercida de manera profesional y responsable, y no a través de obtención de títulos por ahí sin mayores formalidades”.

¿Por qué el presidente Mulino vetó la ley sobre abogacía?

“Lo pensé mucho y lo consulté bastante siendo yo abogado”, dijo Mulino para responder a la interrogante. “Recibimos muchas opiniones del Colegio Nacional de Abogados y otros sectores objetando los temas que yo veté”, agregó.