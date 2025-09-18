¿Por qué se vetó la ley sobre abogacía?, Mulino explica las razones

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino hizo referencia a las razones para vetar el<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-ley-sobre-la-abogacia-sera-analizada-aun-no-llega-a-presidencia-BM14904603"> <b>Proyecto de ley 168</b></a> que buscaba modificar la <b>Ley 350</b> que regula el ejercicio de la profesión de <b>abogado en la República de Panamá.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/mulino-veta-proyecto-de-ley-sobre-abogacia-por-menoscabar-la-profesion-EO16095760" target="_blank">El veto se dio a conocer el miércoles, luego que la propuesta legislativa retornara a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. </a></b>Durante su pronunciamento, Mulino expresó: <i>'yo como abogado quisiera una profesión más responsable y ejercida de manera profesional y responsable, y no a través de obtención de títulos por ahí sin mayores formalidades'.</i><b>¿Por qué el presidente Mulino vetó la ley sobre abogacía?</b><i>'Lo pensé mucho y lo consulté bastante siendo yo abogado', </i>dijo Mulino para responder a la interrogante. 'Recibimos muchas opiniones del Colegio Nacional de Abogados y otros sectores objetando los temas que yo veté', agregó.