Potabilizadora de Chepo fuera de servicio por lluvias: Conoce los sectores afectados

Planta Potabilizadora de Chepo es la encargada de brindar servicios de agua potable a Panamá Este.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/09/2025 15:20
El Idaan ha suspendido el servico en más de seis corregimientos e interrumpido temporalmente en otros

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que debido a las fuertes lluvias que se presentan en Panamá Este, se registran fluctuaciones eléctricas que han afectado la producción de la planta potabilizadora de Chepo, dejándola fuera de operaciones.

Los sectores que se quedaran sin suministro de agua potable, se encuentran La Higuera, Checo centro, Las Margaritas 1, 2, 3 y 4, La Primavera, 20 de Abril.

El suministro se interrumpe temporalmente en Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Paso Blanco 1 y 2, Tanara y sectores aledaños.

